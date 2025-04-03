Российская академия художеств и вся отечественная культура понесли тяжелую утрату. 3 апреля 2025 года скончался народный художник СССР, академик Российской академии художеств Алексей Петрович Ткачев (1925-2025). 11 сентября 2025 года ему бы исполнилось 100 лет.

А.П. Ткачев родился в селе Чучуновка Брянской области. Его ранние годы, прошедшие в атмосфере простой русской деревни, определили многие мотивы его будущего творчества. Первые шаги в живописи он сделал в Доме пионеров города Бежицы под чутким руководством педагогов Владимира Ивановича Влазнева и Александра Ивановича Масленко. Уже в юном возрасте проявился его талант, отмеченный успехом на конкурсе детского изобразительного творчества «Наша Родина», который стал путевкой в Московскую среднюю художественную школу.

Однако мирное течение жизни резко прервала Великая Отечественная война. В 1941 году Алексей Петрович был эвакуирован в Свердловск, где, несмотря на свой юный возраст, принял участие в общенациональном усилии, работая разметчиком танковых моторов на Уралмаше. Годы войны стали тяжелым испытанием, оставившим неизгладимый след в его душе. Лишения, трудолюбие и военная действительность стали важными составляющими его мировоззрения и, несомненно, отразились на его художественном стиле, придав ему особенную глубину и философскую проникновенность. После окончания войны, в 1945 году, он поступил в Московский государственный художественный институт имени В.И. Сурикова, стажировался в мастерской Георгия Георгиевича Ряжского, одного из ведущих художников своего времени, что свидетельствует о высоком уровне его профессионального мастерства. В 1951 году он успешно завершил обучение, получив диплом одного из самых престижных художественных вузов страны.

С середины 1950-х годов началось плодотворное сотрудничество Алексея Петровича с его братом Сергеем Петровичем Ткачевым (1922-2022). Их творческий союз стал поистине уникальным явлением в отечественном искусстве. Братья Ткачевы, работая в едином стиле и, одновременно, внося индивидуальные ноты в свои полотна, создали целый ряд шедевров, которые сегодня составляют гордость многих музеев России. Их картины хранятся в Государственной Третьяковской галерее и Государственном Русском музее, свидетельствуя о высокой оценке их творчества со стороны ведущих экспертов в области изобразительного искусства. В Брянске на родине художников в 1995 году открылся Музей братьев Ткачевых, которому они подарили более 200 произведений.

Среди наиболее известных работ – полотна, проникнутые глубоким чувством любви к родной земле и русскому народу: «Между боями», «За землю, за волю», «Пора сенокосная», «Мать», «Прачки», «Ветреный день», «В трудные годы». Эти картины не только демонстрируют виртуозное владение техникой живописи, но и передают глубокое понимание человеческой природы, тонкое чувство настроения и неповторимую атмосферу русской деревни, ее быта и традиций. В своих полотнах братья Ткачевы отражали трудовые будни сельских жителей, передавали красоту и неповторимость русской природы, сочетая реалистичный подход с лирическим настроением.

С той же степенью ответственности и требовательности к себе А.П. Ткачев относится к своему индивидуальному творчеству. Тысячи мастерских пейзажных и портретных этюдов, запечатлевших мгновения жизни природы и человека, составляют интереснейшую и ценнейшую часть творчества живописца. Именно в этюдах наиболее ярко раскрываются индивидуальные черты творческой манеры художника. Работы мастера, необыкновенно лиричные, написанные с большим настроением и огромной любовью к родному краю, посвящены Брянской земле. Многие десятилетия А.П. Ткачев являлся бессменным руководителем Творческой мастерской живописи Академии, в которой проходили стажировку молодые художники.

За свою творческую деятельность Алексей Петрович был отмечен многочисленными государственными и общественными наградами и премиями: Лауреат Всемирного фестиваля молодёжи и студентов (1957); Государственная премия РСФСР имени И. Е. Репина (1968); Орден «Знак почёта (1976); Государственная премия СССР (1973, 1979); Орден Трудового Красного Знамени (1985); Орден «Дружбы народов» (1993); Почетный гражданин Брянска и Брянской области (1995); Золотая медаль имени М. Б. Грекова (1999); Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2000); Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2005); Премия Правительства РФ в области культуры (2005); Всероссийская премия Тютчева «Русский путь» (2007); Золотая медаль имени Тютчева (2007); Золотая медаль имени; Сурикова (2008г.); Золотая медаль имени А. А. Пластова (2009); Премия союзного государства в области литературы и искусства (2010); Премия Центрального Федерального округа РФ в области литературы и искусства в номинации «За долголетнее и плодотворное служение отечественной культуре» (2010); Золотая медаль имени Шолохова (2010), Серебряная медаль (1960) Золотая медаль академии художеств (1988).

Алексей Петрович Ткачев, следуя традициям великих русских живописцев – Валентина Серова, Константина Коровина, Константина Юона, Игоря Грабаря, Сергея Герасимова, внес значительный вклад в развитие отечественной живописи. Его творчество – это яркий пример преемственности поколений, это продолжение славных традиций русского реализма, обогащенного индивидуальным стилем и глубоким душевным теплом. Его картины будут радовать и вдохновлять будущие поколения, напоминая о таланте и мастерстве великого русского художника. Память о нем навсегда сохранится в сердцах его близких, коллег и всех ценителей искусства. Уход Алексея Петровича – это не только утрата для художественного мира, но и большая потеря для всей страны.

Скорбим и искренне сочувствуем родным, близким, друзьям и коллегам Алексей Петрович Ткачев. Пусть память об Алексее Петровиче будет светлой и вечной!