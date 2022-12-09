В КЦ «Меридиан» октрывается выставка «Сон в зимнюю ночь»

С 12 декабря 2022 по 10 января 2023 года в КЦ «Меридиан» (Москва) откроется выставка «Сон в зимнюю ночь», где будут представлены работы творческой команды RUSiCHI ART и других российских художников.

Зрители увидят произведения современного изобразительного искусства, выполненные в разных жанрах и техниках: портреты, пейзажи и натюрморты, бытовую и мифологическую живопись, фэнтези. Эта выставка – настоящий калейдоскоп ярких высказываний на тему таких человеческих ценностей, как красота, любовь, семья, милые житейские радости и сокровенные мечты, иллюзии и фантазии! Это «сон в зимнюю ночь», где переплелись реальность и сказка. Ну а где ещё под Новый Год можно ощутить душистый аромат только что распустившихся цветов, встретиться с мифическим единорогом и увидеть прекрасных ангелов?

По словам куратора выставки, основателя арт-проекта Opening Exhibitions Яны Евтеевой гостей выставки ждёт знакомство с творчеством интересных личностей, чьи работы находятся в частных коллекциях по всему миру. Представленные на выставке художники прекрасно разбираются в современных трендах в изобразительном искусстве, знают, что актуально и востребовано в стране и мире. Любители живописи наверняка оценят встречу с ними.

На мероприятие приглашены музыканты – семейный дует гусляров Георгий и Светлана Мусуелян лауреаты международных и Всероссийских конкурсов. Будут исполнены оригинальные произведения для гуслей звончатых современных авторов, а также композиции на русскую народную тему.

Вход на выставку свободный.

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