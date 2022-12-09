Выставка Полины Жадько «Квантовый скачок» о физике и философии в ЦСИ Креадор

14 декабря в ЦСИ Креадор откроется персональная выставка Полины Жадько «Квантовый скачок». Выставка представляет собой исследование связи квантовой физики и философии. Через живопись и инсталляции художник стремится стать проводником для зрителя в путешествии по философским вопросам, подтолкнуть к рассуждениям о законах, по которым мы живем, но над которыми очень редко размышляем.

Полина Жадько. Что есть время?





Полина Жадько. Черно ли абсолютно черное тело?

Полина Жадько — молодая московская художница и куратор, исследующая в своем творчестве законы квантовой физики и их влияние на нашу философию и мышление. Основными медиумами, с которыми работает художница, являются живопись и инсталляция. В своих абстрактных полотнах с включением текстовых посланий и объектах-струнах Полина затрагивает вопросы, связанные с закономерностями мира элементарных частиц и изучает их воздействие на нашу жизнь.

Для людей, не занимающихся наукой, квантовая физика представляется чем-то сложным и недоступным для понимания. «Квантовый скачок» — это художественное исследование, призванное раскрыть квантовую физику с другой стороны, показать насколько она может быть интересна и увлекательна.

«Формально наш центр еще не открыт, но я очень счастлива, что моя персональная выставка станет стартом нашей работы. Мне нравится возникающая игра с категориями времени и пространства — открытие выставки в закрытом центре, перенос квантовой физики в искусство, а затем и в особняк XIX века… Это несоответствие реальности стереотипам и поиск неочевидных решений во всем — очень важные для меня принципы» — Полина Жадько.

Название «Квантовый скачок» происходит из понятий фундаментальной физики, но в то же время даёт отсылку к пути становления художника. Главным импульсом к созданию выставки стало наблюдение художницы непосредственной связи физики элементарных частиц с нашей будничной и духовной жизнью. Вещи, которые, как нам кажется, бесконечно далеки от нас находятся рядом, в нас самих. Все гости открытия станут участниками съемок финала телешоу, в рамках которого будет представлен новый яркий образ художницы, созданный звёздными экспертами специально Полины.

Где? ЦСИ Креадор, Москва, пл. Журавлева, д. 6, дом купцов Шелаевых.

Когда? 14 декабря 2022 — 15 января 2023 года.

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