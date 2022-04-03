В Мемориальном музее «Квартира В. Н. Плучека» пройдет капитальный ремонт

Главгосэкспертиза России проверила достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта Мемориального музея «Квартира В. Н. Плучека». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

15 октября 2009 года состоялось открытие постоянной экспозиции в новом филиале Театрального музея имени Бахрушина – Музее-квартире народного артиста СССР Валентина Николаевича Плучека (1909-2002). Это событие было приурочено к столетию выдающегося режиссера, который с 1957 года и до конца жизни возглавлял Театр сатиры. Музей-квартира Валентина Плучека находится в доме № 2/6 на Большой Бронной улице в центре Москвы.

Согласно проекту, сметную стоимость которого проверила Главгосэкспертиза России, общая площадь помещений, где пройдет капитальный ремонт с сохранением исторических интерьеров музея-квартиры, составляет 90,6 кв. м. Виды и объемы работ приняты на основании акта технического осмотра и перечня выявленных дефектов, включая состояние строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения.

По итогам проверки эксперты пришли к выводу, что представленные расчеты в сметной документации соответствуют физическим объемам работ в рамках капитального ремонта, а сметная стоимость объекта «Мемориальный музей «Квартира В.Н. Плучека» определена достоверно.

Финансирование планируется осуществлять с привлечением средств федерального бюджета. Заказчик — Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина».

Проектная документация подготовлена АО «Ренессанс-Реставрация».

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