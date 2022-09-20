V Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова завершил большой гастрольный тур концертом в Норильске

19 сентября V Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова завершил свой гастрольный тур гала-концертом в Норильске. Вместе с Ильдаром Абдразаковым на сцену Норильского колледжа искусств вышли Владислав Сулимский и молодые оперные таланты Анастасия Сагайдак и Юлия Шаварина.

«Юбилейный сезон фестиваля получился богатым на географические рекорды – мы проехали от Москвы до Дальнего Востока, побывали в Сибири и за Северным полярным кругом. На мастер-классах тоже собрались молодые вокалисты со всей страны: из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Белгорода, Барнаула, Владивостока, Хабаровска и других регионов, а также из Молдавии и Эквадора. Мне еще предстоит перебрать в памяти выступления этих начинающих артистов, но могу сказать, что у нас много действительно хороших голосов. Уверен, и у них, и у проекта в целом большое будущее», – поделился Ильдар Абдразаков.

С момента основания в 2018 году фестиваль активно растет: его первый сезон был сконцентрирован в Уфе, второй и третий охватили по 4 региональных центра, четвертый был представлен уже в 6 городах. Юбилейный сезон в 2022 году был отмечен рекордной географией гастрольного тура – после торжественного открытия 2 сентября в Москве, фестиваль проехал через всю страну и впервые побывал во Владивостоке, а также в Сургуте, Ханты-Мансийске, Красноярске и Норильске.

В концертах проекта в этом году принимали участие Ильдар Абдразаков (бас), Владислав Сулимский (баритон), Лилит Давтян (сопрано), Ольга Привалова (сопрано), Анастасия Сагайдак (сопрано), Ульяна Бирюкова (меццо-сопрано), Юлия Шаварина (меццо-сопрано), Давид Посулихин (тенор), Алексей Кулагин (бас), Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан, Симфонический оркестр Сургутской филармонии, дирижеры Константин Чудовский и Станислав Дятлов, а также концертмейстеры Евгений Сергеев и Евгения Солунская.

Помимо ярких концертных программ, ключевой составляющей #AbdrazakovFest остается его образовательная деятельность. Юбилейный фестиваль привез мастер-классы для молодых вокалистов в три крупных региональных центра: Владивосток, Ханты-Мансийск и Красноярск. За три дня в занятиях приняли участие 28 начинающих оперных певцов из разных регионов России, Республики Эквадор и Республики Молдова, а их коучами стали Ильдар Абдразаков и Владислав Сулимский. По результатам мастер-класса в Ханты-Мансийске сопрано из Молдавии Ана Кучерявый выступила вместе с именитыми артистами в гала-программе фестиваля на сцене КТЦ «Югра-классик». Другие участники, также успешно проявившие себя, могут в будущем получить приглашение выступить на фестивале или в других проектах Ильдара Абдразакова.

V Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Фото – Евгений ЕВТЮХОВ, Фонд Ильда Абдразакова

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