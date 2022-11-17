ERIN рассказал личную историю в новом релизе «Гудбай, моя невеста»

В это работе артист совместил интеллигентный российский поп с цитатами из эстетики советского кино, в частности взяв пару нот из кинофильма «Осенний марафон». Песня пронизана атмосферой ноября. Сюжет спрятан между строк и внимательный слушатель легко сможет сложить пазл воедино. Автор называет это время «обочиной осени», в этот период главный герой прощается со своей невестой и остаётся один в большом городе. Ни одна невеста не пострадала!

История создания «Гудбай, моя невеста» началась много лет назад. Сначала песня называлась «На обочине», первая версия звучала совсем иначе, была чуть быстрее и не содержала в себе историю про невесту.

Песня была записана и выложена в социальной сети, официально не издавалась, но была знакома друзьям артиста. После этого более 7 лет она прибывала в забвении. В 2022 году автор решил закрыть старый гештальт и принял решение освежить своё старое произведение. Были дописаны куплеты и строчка про невесту.

В таком виде было решено и выпустить песню нынешней осенью, в самое подходящее для неё время.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.