Юрий ЯРУШНИКОВ: Технологии и искусство: границы реального

О возможностях и ограничениях дополненной реальности в кино, сочетании реального, творческого и виртуального, а еще о том, что из этого первично и как на стыке трех миров формируется новое искусство, рассказывает Юрий Ярушников, сооснователь студии XOVP, режиссер, продюсер, клипмейкер, создатель масштабных 3D mapping шоу, номинант и победитель российских и международных кинофестивалей, член Ассоциации виртуального продакшена и Мультимедийных технологий.

– Сразу зайдем с главного. Юрий, вы занимаетесь внедрением технологий в съемочные процессы и стремитесь выйти на новый уровень контента, соответствовать мировым трендам кинопроизводства. Что самое сложное в реализации этой задачи — «сонастройка» цифровых инструментов или людей?

– Тут со всех сторон сложно.

Мы находимся на тернистом пути первопроходцев. Хоть вы и упомянули, что во всем мире это внедрено, а у нас только в зачаточном состоянии, крупные иностранные студии сталкиваются с теми же проблемами, что и мы.

Мы постоянно ведем тесты, дописываем свой авторский код, пробуем разные варианты, но в больших проектах, где все не по накатанной, всегда выплывает что-то, что невозможно учесть.

Это такой метод проб и ошибок. И все идут своим путем, осваивают технологию, стандартов нет. По сути, мы формируем новый виток развития кинематографа.

То же касается и людей. Даже те в индустрии, кто слышал об этой технологии, видел какие-то бэкстейджи — вот сняли «Мандалорца», «Дом дракона» — не понимают, как это и что это, из чего состоит, как устроено. Не говоря уже о тех, кто далек от темы и никак ее не касается.

– Как часто приходится идти на компромиссы и делать максимальное из возможного?

– Скажу так: есть проекты — сейчас как раз готовим один из таких — которые бескомпромиссны.

Например, «Воздух» с Алексеем Германом-младшим, Metrafilms и «Амедиа Продакшн», который снимался у нас в павильоне и с нашей помощью — там была бескомпромиссная работа. Сами творцы, конечно, подстраивались под технологию, потому что они в первый раз с этим работали, но не могу сказать, что там были компромиссы.

А где-то наоборот.

Бывает, что по разным причинам приходится либо хитрить, либо объяснять режиссеру, оператору: давайте здесь упростимся, потому что не получится, как вы задумали. Или давайте решим эту сцену по-другому.

– В 2021-м вы приняли участие в конференции CG EVENT, Metaverse 2021, посвященной созданию метавселенных с помощью известной цифровой платформы. На ваш взгляд, у киновселенной и метавселенной схожие фундаментальные законы, принципы существования? Могут ли эти миры сочетаться, «жить» бок о бок?

– Пока метавселенная ближе к игровой индустрии, чем к кино — по законам, взаимодействию с человеческим восприятием и так далее.

Но, по моему мнению, в каком-то обозримом будущем, недалеком, это все сольется воедино. Будет некая единая форма: и не кино, и не игра, а все вместе. Такая спайка игровой индустрии и реального мира — точнее, ее попытка. И дальше это начнет куда-то развиваться. Пока трудно спрогнозировать.

– Один из дискуссионных вопросов, который вы транслировали на конференции: возможно ли выйти за границы экрана? Для вас ответ на него существует?

– За границы экрана-то выйти возможно. Но сейчас все ждут технологического прорыва, который позволит существовать и реальному, и виртуальному одновременно. Анонсированные Apple очки дополненной реальности, например.

То, чем мы занимаемся, имеет название in-camera VFX (прим. — совмещение в процессе монтажа видео, снятого на камеру, с объектами, созданными в компьютерных программах), потому что именно финальный кадр, соединение виртуального с реальными декорациями, происходит в матрице камеры. И в плейбек, при просмотре выставленного кадра, режиссеры и операторы видят финальный результат.

Здесь с учетом очков, соединения дополненной реальности и реальности живой мы получим новое смешение кадра, которое будет происходить у нас в мозгу. И это уже совершенно иные возможности влиять на восприятие, психологию.

– Это все здорово, но вот так погружаясь в «цифровые миры», метавселенные, не уходим ли мы от себя, теряя человеческое лицо?

– Считаю, что это некий новый инструмент, который позволит современному художнику и тем более художнику будущего донести свою мысль до зрителя.

Как сказал один умный, уважаемый человек: «Настоящий творец находится с диалоге с Богом один-на-один, у него нет посредника». Если он честен с собой, если четко понимает, что это не реализация каких-то там амбиций, своего эго, исправления детских комплексов и ошибок — он является проводником некой божественной мысли, скажем так.

Поэтому ничего плохого я в этом не вижу.

Да, это инструмент гораздо более мощный, чем то, что мы имеем сейчас — имеется ввиду кино, визуальное искусство, художественное искусство, даже элемент соцсетей.

И будут манипуляции сознанием гораздо большего уровня, чем сейчас.

Но с другой стороны: возможны манипуляции и в другую сторону, перенастройка общества, людей в позитивное русло. Почему нет?

– То есть, такая очередная ступень эволюции: книга — телевидение — Интернет — мультивселенная, виртуальная реальность?

– Наверное, будет какое-то новое название. Дополненная реальность — это сейчас.

Все же витками развивается, и понятно, что будет некий бум. Потом возврат опять к реальности и волнообразное движение, которое в конце-концов приведет к какому-то нормальному результату.

Есть хороший популярный фильм «Первому игроку приготовиться» Стивена Спилберга, показывающий такое будущее.

– В команде XOVP (eXtraOrdinary Virtual Production) вы интегировали LED-экраны и программу Unreal Engine в кинопроизводство, представив, по сути, новый вид продакшена. И буквально за год реализовали с использованием этой технологии почти 100 проектов, от клипов до художественных фильмов. Цифровых инструментов сегодня безграничное количество. Как вы поняли, что вот именно этот инструмент особенно актуален?

– Еще пока никто не понял, насколько он актуален (улыбается). А через пару-тройку лет, помяните мои слова, количество производимого контента с использованием этой технологии возрастет в разы, так как она сама улучшается, улучшаются производственные мощности: сервера, графические карты…

– А как мы обратили внимание на технологию, я вам расскажу. История простая, не секретная.

– Мы участвовали в одном мероприятии с очень крупным заказчиком. И там как раз была заявлена съемка с дополненной реальностью, с виртуальным продакшеном.

Кажется, инициатива исходила от самого заказчика. Нам показали «Мандалорца» и сказали: хотим так.

В итоге не получилось. Возникла комплексная проблема, потому что на тот момент российские подрядчики не готовы были такое реализовать. Но выяснилось все это уже в процессе, к сожалению.

Мы поняли, что надо брать дело в свои руки. Это классно, интересно, но делать надо самим. И начали двигаться в эту сторону.

Как раз была пандемия — а наши компании занимались концертными мероприятиями, всякими ивентами, во время ковида все это замерло — и у нас появилось много времени, чтобы реализовать, что задумано.

– Вы начали с внедрения технологии. Затем выступили продюсером короткометражных фильмов («Теленок», «Твою мать!», «Воротничок»). А в этом году сняли уже собственный фильм «Приплыли!» и даже написали для него музыку и выступили оператором одной из подводных сцен. Лично для вас это смещение фокуса с технологий в сторону искусства или попытка объединить эти 2 мира уже для себя, а не только в индустрии?

– Я вообще с самого детства супертехнологичный человек. Мне всегда было все это дико интересно, сколько себя помню. Компьютеры, потом я еще прочитал «Нейроманта» Уильяма Гибсона — это книга-родоначальник киберпанка, каноническое произведение.

Так что для меня в этом ничего удивительного нет. И это не попытка совместить. Просто как режиссер я понимаю, что в моих руках достаточно мощный новый инструмент. Который я собираюсь использовать.

– То есть, для вас технологии первичны?

– Первична всегда идея. А уж под идею... (смеется) Например, с фильмом «Приплыли!». Изначально мы сняли короткометражку, и дальше у нас появилась возможность превратить ее в полный метр. Это была очень амбициозная задача, которую реализовали в 2022 году.

Большая часть действия происходит в море, на яхте.

Мы подумали: давайте снимем все в виртуальном продакшене. И фильм выпустим, и технологию продвинем, и вообще.

Начали разрабатывать по-честному, и уже в процессе стало понятно, что производственные мощности серверов не позволяют добиться нужной детализации.

Тот же гимбл — устройство, позволяющее сымитировать движение: автомобиля, поезда, в нашем случае качку. Под него мы уже разрабатывали декорацию: нашли старую списанную яхту и хотели из нее части на этот гимбл поставить, но в какой-то момент осознали, что это может провалиться.

Плюс ко всему я как режиссер понимал, что как бы ни хотелось на виртуальном фоне, снимать нужно в настоящем море. Фильм задумывался с большим количеством воздуха — как реального, так и в диалогах, актерской игре, сюжете (было запланировано много импровизации).

Поэтому я и говорю, что всегда первична идея.

А инструменты мы уже ищем, чтобы эту идею максимально грамотно воплотить. Причем технология не должна перетягивать на себя внимание, она лишь служит воплощению.

– Ждать ли нам новых картин с вашим участием (в качестве продюсера, режиссера, оператора, композитора, актера) в будущем году?

– Я сейчас стараюсь сконцентрироваться на режиссуре, подтянуть свои недостающие знания, потому что у меня нет профильного образования, я занимаюсь активно самообразованием, постигаю все это эмпирическим путем.

У нас запланированы съемки. Есть большой проект «Дорога за горизонт» — это полнометражное кино об альпинистах, которая происходит во время войны на Кавказе. Написан сценарий, доводим его до идеала. Надеюсь, уже скоро начнем готовиться и снимем.

Также есть проект «Маленькие истории» — серия короткометражек, детского кино, как «Теленок», о котором сегодня уже упоминалось. Я надеюсь ее продюсировать рано или поздно.

Плюс еще несколько проектов в разработке, но они не на финальной стадии готовности.

– Вы сейчас сказали, что вы режиссер, который познает все эмпирическим путем. А чем, на ваш взгляд, нужно обладать, чтобы получить возможность реализовать себя как режиссера, зайдя в эту индустрию изнутри, не со стороны курсов режиссерского мастерства? Какие точки входа вы видите по личному опыту?

– Входя «изнутри», я хорошо понимал смежные процессы — технические, технологические.

В наше время это матчасть, которую нужно знать обязательно, как мне кажется.

Если ты режиссер, в принципе неплохо понимать, какими инструментами ты можешь пользоваться и как они работают.

А так как сейчас кино стало очень технологичным — везде сплошные технологии — это хорошая точка входа. Режиссеру нелишне и с графикой поработать, и с виртуальным продакшеном разобраться: что, как, зачем.

– Юрий, спасибо за такое подробное ревью. Будем наблюдать за вашими успехами. Уверены: у вас есть еще чем нас удивить.

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