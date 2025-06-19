Творчество театрального художника Александра Головина представили на выставке в Авиньоне

«Александр Головин — один из самых ярких мастеров русской сценографии, художник, который превратил театральную сцену в живописное полотно. Искренним почитателем его таланта был основатель нашего музея Алексей Бахрушин, благодаря которому сегодня в фондах музея хранится более 1300 произведений мастера. Мы рады представить это богатейшее наследие именно в Авиньоне — родине одного из крупнейших театральных фестивалей. Творчество Головина — это не только художественное достижение, но и пространство диалога между сценой и живописью», – прокомментировала генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.

Авиньонский театральный фестиваль — легендарное и уникальное событие в мире театра. Основанный в 1947 году Жаном Виларом, он остаётся международной площадкой для встречи театрального творчества. В фестивале принимали участие многие выдающиеся российские театры и режиссёры, среди которых — Театр имени Евгения Вахтангова, Московский театр «Современник», Театр наций под руководством Юрия Бутусова, а также Московский театр на Таганке. Однако Бахрушинский театральный музей стал первым отечественным музеем, который представлен на этом престижном международном фестивале.

Уникальное разнообразие материалов коллекции Бахрушинского театрального музея позволяет раскрыть масштаб, исключительность, художественную значимость наследия выдающегося художника Александра Головина, позволяя зарубежной публике заново открыть для себя его роль в формировании образа русского театра на рубеже XIX–XX веков.

В экспозицию вошли цифровые копии эскизов костюмов и декораций к операм «Ледяной дом» (Большой театр, 1900), «Кармен» (Мариинский театр, 1908), балетам «Лебединое озеро» (Мариинский театр, 1903) и «Дон Кихот» (Большой театр, 1900) а также декорация к опере «Борис Годунов» («Русские сезоны» Сергея Дягилева, 1908). Всего представлено 23 театральных эскиза.

Особый интерес представляет раздел выставки, посвящённый сотрудничеству Александра Головина и известного режиссёра Всеволода Мейерхольда. Так, на выставке будут представлены эскизы костюмов и декораций к таким значимым спектаклям как: «Гроза» (Александринский театр, 1916) и опера «Орфей и Эвридика» (Мариинский театр, 1911).

Отдельное пространство на выставке занимает культовый спектакль «Маскарад» по одноименной драме Михаила Лермонтова. Головин создал к нему более 4000 (!) эскизов костюмов, декораций и занавесов. Постановка имела оглушительный успех и выдержала более 500 показов на сцене Александринского театра.

В конце XIX века театральные декорации кочевали из одного спектакля в другой и в основном исполнялись малярами по готовым трафаретам. Александр Головин стал одним из создателей новой школы сценографии: его назначение главным художником Императорских театров в 1901 году ознаменовало реформу всей системы театральных мастерских в России. Он заложил основы профессии театрального художника в её современном виде, определив ключевые принципы оформления сцены, создания костюмов и бутафории к спектаклям.

Символично место проведения выставки: театр «ГОЛОВИН» в Авиньоне был основан потомком художника — танцовщиком Жоржем Головиным (совместно с его женой Катрин) в 1975 году. Сегодня их сын Юрик Головин продолжает семейные традиции, реализуя интересные театральные проекты.