В Москино Полет состоится очередная встреча киноклуба «Энциклопедия анимации»

23 декабря 2021 года в Москино Полет пройдет очередная встреча киноклуба «Энциклопедия анимации». На этот раз показ посвящен теме любви в анимации. В программе — легкомысленная и влюбчивая ворона, встреча боксера и балерины, юноша, наблюдающий за девушкой в окне напротив, и неожиданная вариация на тему «Красавицы и чудовища». Фильмы представят и обсудят со зрителями авторы.

Окно. 1966. 10 мин. СССР. Реж. Борис Степанцев. 12+

История юноши, который увидел в окне дома напротив девушку и влюбился в ее образ. Поэтическая притча о том, что мечты всегда больше реальности по рассказу Федора Кнорре «Голубое окно» и с музыкой Сергея Прокофьева получила приз «Серебряный Пеликан» «За лиризм» на международном фестивале анимационных фильмов в Мамайе.

Влюбчивая ворона. 1988. 9 мин. СССР. Реж. Мария Муат. 0+

Ворона влюбилась в зайца, волка и медведя и в итоге перессорила в лесу всех зверей. Но когда они прогнали Ворону, то поняли, что без нее им скучновато живется. Лирическая анимационная комедия, озвученная Ларисой Удовиченко и Георгием Бурковым.

Про раков. 2003. 15 мин. Реж. Валентин Ольшванг. 0+

Змей украл девушку прямо из-под венца. Прожила она с ним три года, родила девочку и мальчика. Печальная вариация на тему «Красавицы и чудовища» режиссера Ольшванга, ученика Юрия Норштейна.

Уборная история — любовная история. 2006. 10 мин. Реж. Константин Бронзит. 12+

Уборщица в привокзальном мужском туалете вдруг встречает свою любовь. Лаконично нарисованная и трогательная история, полная юмора и нежности.

Боксбалет. 2020. 15 мин. Реж. Антон Дьяков. 18+

Однажды хрупкая балерина Оля встречает грубого и мрачного боксера Евгения. Готовы ли такие разные и непохожие герои принять возникшее между ними робкое чувство?

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