Зимние забавы в музее-заповеднике «Измайлово»

Объединенный музей-заповедник открывает программу зимних мероприятий в «Измайлово»! Всю зиму посетителей ждут тематические экскурсии, мастер-классы и выставки. Территория бывшей царской усадьбы станет отличным местом для семейного отдыха на целый день: здесь можно узнать о традициях празднования Рождества и Нового года в России, посмотреть вертепное представление, сделать праздничную открытку и елочную игрушку, а еще покататься на лыжах и отправить письмо Деду Морозу.

Интерактивная экскурсия «Рождественские праздники в Измайлове» погружает в таинственную и радостную атмосферу зимних праздников, а еще показывает Покровский собор XVII века и Передние ворота Государева двора XVII века. Гиды расскажут о святочных обычаях и гаданиях, традициях создания рождественских вертепов, предложат участникам примерить наряды славильщиков. А во второй части программы профессиональные артисты споют традиционные песни и развеселят святочными забавами. После этого гости примут участие в мастер-классе, на котором сделают своими руками рождественскую открытку.

На экскурсии «Вот и Святки на дворе!» можно рассмотреть памятник Петру Великому, Покровский собор XVII века, Передние ворота Государева двора и посетить экспозицию «Измайлово – царская вотчина XVII века». Участникам расскажут, в чем заключалась разница между празднованием Святок в крестьянской и аристократической среде, как относились к народным гуляниям царь Алексей Михайлович и его сын – первый император России Петр I. Во время второй части экскурсии гости станут активными участниками традиционного святочного представления: они смогут примерить костюмы колядовщиков, послушают обрядовые песни и даже узнают свою судьбу во время святочного гадания.

Студия «В мире искусства» открыта по средам и пятницам. Художник Виктор Маторин приглашает детей от 5 лет и их родителей на мастер-классы «Портрет», «Натюрморт» и «Графика», на которых юные художники не только узнают об особенностях каждого жанра, но и создадут собственные произведения. На занятиях творческой студии «Параскева», которые проходят по четвергам, каждый может нарисовать эскиз росписи рождественских пряников – козуль, а позже попробовать вышить его.

Детям старше 6 лет будет любопытно познакомиться с историей колоколов, узнать об их устройстве и самостоятельно расписать керамический колокольчик на мастер-классе «Голос земли русской», узнать, что такое коллаж и композиция, увидеть, какие открытки были раньше, и попробовать сделать собственную можно на занятии «Старинная открытка». Мастер-класс «Чудо-войлок» знакомит с самой древней техникой изготовления текстиля – валянием, участники смогут сделать своими руками войлочный шар на елку.

Ящик Новогодней почты установлен в каре Государева двора, при входе в административное здание. Письма с желаниями и поздравлениями будут доставлять в Московскую усадьбу Деда Мороза еженедельно. Все авторы посланий станут участниками творческого конкурса «Лучшее письмо для Деда Мороза». Ящик принимает почту до 21 января включительно.

Наслаждаться старинными памятниками архитектуры зимой особенно приятно, скользя по лыжне. Как и в прошлом году в музее-усадьбе «Измайлово» проложен лыжный маршрут длиной в 1 км. А после прогулки по острову можно согреться и посмотреть экспозиции.

На выставке «Измайлово – царская вотчина» представлены фрагменты Львиных ворот, сельскохозяйственные инструменты, памятники деревянной и белокаменной резьбы, подлинная водопроводная труба XVII века и подзорная труба венецианской мастерской Леонардо Семитеколо. С 24 декабря открывается третья, заключительная, часть проекта «Искусство без границ. Художники Оренбуржья». Экспозиция объединяет авторов, которые в разное время были увлечены абстрактным и сюрреалистическим искусством, – Валерия Газукина, Юрия Гилёва, Виктора Бартенева, Николая Иванова и Александра Курилова.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.