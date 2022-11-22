В московской галерее «Другое дело» прошла выставка современного художника Георгия Кеймаха «SOS 404»

С 22 октября по 20 ноября в галерее «Другое дело» были представлены экспозиции современного художника Георгия Кеймаха. Название выставки «SOS 404» символизирует тему тревоги и страха исчезновения. Целью кураторов проекта Владиславы и Полины Марковых было собрать в одном пространстве художественные символы, отражающие темы смерти, эмиграции, ухода в глубокую саморефлексию и «внутреннюю эмиграцию». Такие мотивы очень точно отражены в работах современного деятеля искусства - Георгия Кеймаха.

Все предметы выставки имели между собой много общего в плане формы. Каждая экспозиция - это фотография, выполненная по альтернативным фотопроцессам, в результате которых получалось зеркально отраженное изображение, символизирующее переход в противоположное реальному состояние «антиматерии», то есть переход в другой мир. Примечательно, что зеркальность также была отражена и в названии самой выставки «SOS 404», где и аббревиатура, и число являются палиндромами.

На всех снимках современного художника запечатлены лица людей. При этом назвать экспозиции портретами было бы неточным, так как изучение личности каждого героя - не главная цель проекта. Сам процесс создания изображений сопровождался перфомансом - это обязательная часть работы Георгия Кеймаха в рамках прошедшей выставки. Он также принципиально использовал в работе или артефакты прошлого или менял назначение существующих вещей.

Для съемки Кеймах брал старые деревянные камеры с мехами и создавал самодельные, сделанные из выброшенных вещей. Причем в одной из работ даже объектив был сделан из нескольких линз от очков. В составе проявителей были кофе, кальцинированная сода, витамин C, аптечные медикаменты и другие вещества. Так Кеймах иллюстрирует дефицит специализированных товаров, вызванных, как можно предположить, экономической изоляцией и текущими сложностями международной торговли.

«Перформанс может считываться как мрачная антиутопия, но я бы предложил попробовать отойти от такого конкретного прочтения и сфокусироваться на эмоциональной стороне. Такое прозаичное дело как фотографирование на загран вскрывает много чувств. Во-первых, это в каком-то смысле обряд инициации, перехода. Во-вторых, я бы сравнил это с моментом сдачи багажа в аэропорту: ожидание каких-то предстоящих ярких событий. И в третьих, сам аналоговый процесс, позволяющий увидеть все этапы создания изображения, похож на какой-то мистический обряд», - поделился Георгий Кеймах.

«Работы Кеймаха, выполненные по альтернативным процессам, возвращают к восприятию снимка в эпоху зарождения фотографии. Фотопортрет в его понимании - это капсула времени, резервная копия себя. В проекте «Фото на документы» он проводит аналогию с фотографиями первой волны эмиграции в 1918-1940 годах. Происходит повторение истории, которое художник чувствует очень остро. Перфоманс, включающий себя съемку и проявку кадров, заслуживает отдельного внимания. Сама съемка как бы на документы, подобно снятию отпечатков пальцев, рождает одновременно противоположные чувства. Неприятное ощущение попадания в некую картотеку провоцирует тревожность и беспомощность, однако одновременно с этим появляется и радость свободы, которую дарит загранпаспорт», — считает aрт-критик и журналист The Art Newspaper Russia Алена Лапина.

Георгий Кеймах родился в 1984 году в Москве. Художник, работающий с фотографией, перфомансом и видео-артом. Выставлялся в ЦСИ «Гараж», музее STAM в Генте, галерее RuArts, ЦВЗ «Манеж», биеннале «Стой! Кто идёт?», лауреат премий «Серебряная камера» и «Merit Award». Персональные выставки художника проходили в галерее «Арт Стрелка» и Memento Mori Gallery. Работы находятся в Мультимедиа Арт Музее Москва и коллекции «Арт Стрелки».

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