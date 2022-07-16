Выставка «С.И. Мамонтов и К.С. Станиславский. Жизнь в искусстве» открывается в «Абрамцево»

Выставка, представляющая произведения из коллекции Музея МХАТ и Музея-заповедника «Абрамцево», рассказывает об очень интересной странице в истории отечественной культуры — домашних или любительских театрах.

Экспозиция объединяет две знаменитые купеческие семьи, которые имеют родственные связи, — Алексеевых и Мамонтовых, наиболее яркими представителями которых являлись Константин Сергеевич Алексеев (Станиславский) и Савва Иванович Мамонтов.

«Немногие знают, — говорит сокуратор выставки Елена Митрофанова, — что жена Саввы Ивановича Елизавета Григорьевна была двоюродной сестрой Константина Сергеевича. 17-летний Константин участвовал 31 декабря 1878 года в самом первом театральном вечере в московском доме Мамонтовых на Садовой-Спасской, 6. Он играл в живой картине «Юдифь и Олоферн», поставленной Адрианом Праховым, а через год, 29 декабря, — в спектакле «Два мира» по поэме А.Н. Майкова с декорациями В.Д. Поленова, эскизы которых представлены на выставке».

В постановках, которые проходили кроме московских домов обеих семей ещё и в их подмосковных усадьбах, участвовали и другие представители семьи Алексеевых. Поэтому один из разделов выставки посвящён Любимовке, усадьбе Алексеевых близ станции Пушкино Ярославской железной дороги. Рядом с ней располагались усадьбы других представителей большого клана Мамонтовых, а также Сапожниковых, родственников Елизаветы Григорьевны Мамонтовой. В письмах есть многократные упоминания о поездках Мамонтовых по железной дороге от станции Хотьково, где находилось Абрамцево, до станции Пушкино на различные семейные праздники, непременным атрибутом которых были домашние спектакли.

В мамонтовских постановках огромную роль играли художники. В экспозиции — эскизы костюмов и декораций В.Д. Поленова и В.М. Васнецова, наиболее ярких и последовательных представителей театрального направления в деятельности Мамонтовского (Абрамцевского) художественного кружка. Оформление Васнецовым «Снегурочки», которая вначале была поставлена на домашней сцене как драматический спектакль, а затем — в профессиональном театре как оперный, стало выдающимся явлением в отечественной декорации.

Домашние спектакли Станиславского отличались цельностью, продуманностью, тщательностью подготовки. Эти достоинства постановок, удивительное внимание к деталям прекрасно демонстрируют представленные на выставке макеты спектаклей, которые собственноручно выполнял Константин Сергеевич; костюмы, элементы реквизита, афиши, приглашения, фрагменты занавеса. Кроме того, в экспозиции — мемориальная мебель из дома Алексеевых, письма, документы, фотографии, альбомы, эскизы костюмов и декораций.

Спектакль «Чёрный тюрбан». Абрамцeво. 1889. Из собрания Музея-заповедника «Абрамцево»

Сокуратор выставки Марфа Бубнова рассказывает: «Имение Саввы Ивановича Мамонтова Абрамцево стало художественным центром, где встречались люди разных поколений и вкусов. Большое внимание там уделялось декорациям, которые писали Поленов и Коровин, Васнецов и Врубель. Алексеевы же делали декорации сами и больше концентрировались на актёрской игре, в этом доме всегда было бессчётное количество репетиций и спевок. Савва Иванович был зачинщиком, вдохновителем своего кружка. У Алексеевых родители не вмешивались в занятия детей, театр был собранием молодых, в котором постепенно выделился Станиславский.

В 1888 году Станиславский создал Общество искусства и литературы, где полностью изменилось его амплуа — если в Алексеевском кружке это были лёгкие водевильные роли, то в Обществе — это труднейшие роли классического репертуара. С первых дней своего существования Общество играло премьеры чуть ли не каждый месяц, и везде Станиславский в главной роли. Сложнейшие роли Отелло и Бенедикта в пьесах «Отелло» и «Много шума из ничего» В. Шекспира».

Увлечение театром как С.И. Мамонтова, так и К.С. Станиславского привело к созданию профессиональных театров. В 1885 году Савва Иванович организовал первую в России частную оперу, а Константин Сергеевич в 1898 году — знаменитый Московский Художественный театр. Современники называли Мамонтова «Станиславским в музыке».

Фраза Станиславского — «всем, что делал Савва Иванович, тайно руководило искусство» — с полным правом относится и к его собственной деятельности.

Где? Флигель «Поленовская дача» Музея-заповедника «Абрамцево». Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, Хотьково, с. Абрамцево, Музейная, 1. Телефон: 8 (496) 543-24-70.

Выставка открыта с 22 июля по 28 августа 2022 года.

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