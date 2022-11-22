Яндекс запускает творческий конкурс «Винтажный look»

Яндекс запускает конкурс «Винтажный look» и приглашает всех желающих попробовать себя в роли стилистов. Участникам предстоит придумать актуальные образы на основе фотографий из семейных альбомов. Авторы лучших образов примут участие в профессиональной фотосессии для модного медиа и получат Яндекс Станции Лайт. Конкурс пройдёт с 21 ноября по 15 декабря 2022 года в рамках четвёртого Культурного марафона Яндекса, посвящённого моде и технологиям.

Участники смогут проявить свою индивидуальность и креатив и увидеть, как вещи из прошлого способны вдохновить на создание ярких и актуальных образов. Это отличная возможность полистать семейный альбом, узнать, как в разное время одевались дети, родители и бабушки с дедушками, а после пофантазировать, как этот образ мог бы выглядеть сегодня, и почувствовать себя стилистами, миксуя винтажную и современную одежду.

Чтобы принять участие, нужно создать современный образ на основе семейных фотографий. Основная задача — показать связь времен и цикличность модных трендов. Попробуйте отыскать на антресолях то самое мамино платье с выпускного или рваные джинсы с заниженной талией и воссоздать образ, сочетая винтажные элементы с современной одеждой. Соберите коллаж из оригинального и нового фото и выложите его в фотоальбом группы Культурного марафона — 2022 ВКонтакте.

В финал выйдут 10 фотографий, которые наберут максимальное количество лайков. Троих победителей среди них определит профессиональное жюри. Критерии оценки: оригинальное прочтение трендов, целостность получившегося образа, передача атмосферы и соответствие стилю эпохи с исходного снимка.

Победителей ждёт фотосессия для модного медиа в Москве: вместе с профессиональными стилистами они создадут образы по мотивам конкурсных работ. А все активные участники марафона получат шанс выиграть Яндекс Станцию Лайт, подписку Плюс Мульти и приглашение на вечеринку в метавселенной Академии Яндекса.

В жюри конкурса — Людмила Алябьева, шеф-редактор журнала «Теория моды: одежда, тело, культура», Айна Прэстон, старший редактор сайта о моде и красоте ELLE.ru, а также создательница бренда LESYANEBO Олеся Шиповская.

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