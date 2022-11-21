Первый сольный концерт Мэри Ян состоится в Москве

Чувственная и душевная, свободная и настоящая, лирическая и модная - все это о ней. О Мэри Ян.

Артистка, которая твёрдо верит в Свой Путь и идёт Своей Дорогой. Творческий Авантюрист, Творец, Мама, Поэт, Художник…

Магия нот её голоса захлестнёт вас с первых секунд и не отпустит из своих объятий.

В финальную пятницу осени 2022 года, перед зимней сказкой, Мэри Ян приглашает каждого в Bali bar Никольская ул., 25, этаж 2.

Сбор гостей в 19:30.

Когда? 25 ноября 2022 года.

Вход свободный, donation приветствуется 🙂

Будет незабываемо!

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