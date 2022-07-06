САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: В K-30 пройдет совместная вечеринка с SIMACH

9 июля 2022 года в K-30 пройдет совместная вечеринка с SIMACH.

Это похоже на добрую традицию: раз в сезон арт-команда легендарного бара Дениса Симачева в полном составе приезжает в Петербург, закатить кутеж «по-симачевски». Шоукейс московского места силы представят его резиденты — арт-директор Сергей Orange и первые лица внутреннего лейбла Low Budget Family — Марк Щедрин, Odopt, Миша Политковский, Тимофей, Cable Toy и DJ Cat.

Специальный гость: актёр Александр Паль, который встанет за вертушки вместе с Марком Щедриным в середине ночи.

Событие пройдет в K-30 — двухъярусном контейнерном дворе под большой прозрачной крышей с обустроенной набережной, двумя сценами, бильярдной, пинг-понгом и прочими точками притяжения.

Подробности на сайте www.k-30.com .

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