В Московской школе кино пройдет День открытых дверей программ бакалавриата

13 мая в Московской школе кино состоится День открытых дверей программ бакалавриата. Его участники смогут познакомиться с двумя программами высшего образования, которые реализует МШК: «Кинопроизводство» и «2D/3D анимация».

В 2022 году университет креативных индустрий Universal University получил лицензию на высшее образование. Со следующего академического года университет сможет выдавать российские дипломы по программам бакалавриата. В Московской школе кино из них реализуется две – «Кинопроизводство» и «2D/3D анимация».

«Кинопроизводство» – единственное в России долгосрочное кинообразование, где студенты получают сразу две специальности и выбирают их не до поступления, а во время обучения. Программа отвечает на запрос индустрии – в кино нужны люди, осознанно выбравшие профессию, но мыслящие вне рамок одной роли и хорошо знающие все этапы производства: от девелопмента до дистрибуции. Обучение воспроизводит реальное кинопроизводство: работая над разными типами задач, студенты пробуют себя в шести кино-профессиях (режиссер, оператор, продюсер, звукорежиссер, монтажер, художник-постановщик), к последнему курсу обучения фокусируясь на двух из них.

Студенты программы «2D/3D анимация» также пробуют себя в разных ролях, работая на учебных проектах в качестве режиссера, креативного продюсера, художника 2D и 3D анимации, супервайзера, режиссера анимации. По итогам обучения выпускники получают не только технические навыки работы, но и понимание пайплайна производства и условий, в которых идет работа над проектами в анимационных студиях. Программа отвечает на запрос индустрии, в которой нужны специалисты, способные интегрироваться во все процессы совместно со съемочной командой.

«Наша новая модель программ бакалавриата — это синтез лучших международных практик, которые мы нарабатывали на протяжении практически 20 лет, и ряда гуманитарных, более фундаментальных дисциплин из российской системы образования, которые помогают сформировать базу для поиска идей и смыслов, реализации более сложных проектов, — комментирует директор Московской школы кино и управляющий партнер Universal University Мария Ситковская.

В программе Дня открытых дверей:

Встреча с Михаилом Левиным, деканом программ высшего образования Universal University;

Мастер-классы Михаила Фатахова, куратора направления «Кино» и подготовительного курса «Filmmaking»; Елены Федоровой, куратора программы «Анимация», Георгия Подшибякина, куратора направления «Game Development»;

Просмотр и разбор портфолио для абитуриентов с преподавателем МШК Вангелисом Андреопулосом.

День открытых дверей начнется 13 апреля в 13.00. Полное расписание и регистрация на сайте Московской школы кино.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.