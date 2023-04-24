Фёдор Бондарчук, Ксения Собчак, Наталья Чистякова-Ионова с семьёй на премьере анимационного фильма «Яга и книга заклинаний»

22 апреля в кинотеатре «КАРО 11 ОКТЯБРЬ» в рамках 45-го Московского Международного Кинофестиваля состоялась российская премьера нового анимационного фильма «Яга и книга заклинаний». Картина производства кинокомпании Art Pictures Studio, студии Gluk’oza Animation, при поддержке Фонда Кино стала участником официальной внеконкурсной программы ММКФ. В широкий российский прокат мультфильм выйдет 27 апреля 2023 года, дистрибьютором выступает компания «НМГ Кинопрокат», входящая в холдинг Национальная Медиа Группа.

Анимационную ленту столичной публике представили: режиссёр – Владимир Саков, продюсер и актёр озвучивания – Фёдор Бондарчук, продюсер – Александр Чистяков, актёры озвучивания – ray! (Лидия Чистякова-Ионова), Диомид Виноградов, Вера Чистякова-Ионова, Злата Осипова и другие представители творческой группы.

«Мы хотели сделать анимационный фильм, который расскажет новую историю известных персонажей всем знакомых и любимых сказок, а попутно придумали ещё и несколько совершенно новых героев, - комментирует продюсер фильма Александр Чистяков, - Проект «Яга и книга заклинаний» создавался замечательной командой настоящих профессионалов-взрослых с не менее талантливыми детьми, которые вместе придумали эту захватывающую семейную историю».

Светскую премьеру посетило множество гостей, среди которых были представители различных сфер искусства и шоу-бизнеса со своими детьми. Так, на мероприятии присутствовали: Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), чествующая свою семью, которая принимала участие в создании картины, Ксения Собчак, Юлия и Маруся Бордовских, Марюс Вайсберг, Эльдар Джарахов, Анна Бегунова, Инга Бергман, Снежина Кулова, Катерина Кейру, Бедрос, Мартин и Алла-Виктория Киркоровы, Ева Смирнова, Михаил Турецкий, Виктория Галустян, Мария Гончарук и многие другие.

Анимационный фильм «Яга и книга заклинаний» расскажет историю очаровательной рыжеволосой ведьмы из Тридевятого Царства по имени Яга, которой для настоящего колдовства не хватает Книги Заклинаний, похищенной у неё много лет назад злой колдуньей Белладонной. Однажды, Яге выпадает шанс вернуть магические способности, когда на пороге её избушки появляется царевна Синеглазка, имеющая свои счёты с обидчицей. Вместе им предстоит захватывающее путешествие, чтобы распутать злые чары и поквитаться с заклятым врагом.

Выполненный в технике 3D и соединивший в себе многообразие жанров от приключений до комедии, оригинальный анимационный фильм «Яга и книга заклинаний» рассчитан на семейный просмотр.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.