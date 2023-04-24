В Международный день джаза ВДНХ приглашает на концерт Вадима Эйленкрига

30 апреля в 20:00, в рамках проекта «Музыка под куполом», состоится концерт Вадима Эйленкрига. Посетители павильона №34 «Космос» смогут не только стать участниками музыкального джазового эксперимента, но и познакомиться с самым космическим музейным пространством.

Являясь хедлайнером российской джазовой сцены Вадим Эйленкриг пренебрегает жанровыми стереотипами. В репертуаре музыканта преимущественно авторский материал на стыке форм. В своих выступлениях Вадим смешивает шедевры отечественной инструментальной музыки с собственным фирменным звуком, импровизационными приемами и аутентичным мелодическим языком.

Вадим Эйленкриг — российский трубач, ведущий телеканала «Россия-Культура», продюсер. Обладатель премии «Музыкант года» по версии «Радио Jazz 89.1» Автор пяти сольных альбомов. С 2016 года художественный руководитель Фестиваля «Ветер Перемен» в Казани, который в январе 2020 года был представлен на сцене «Carnegie Hall». С 2019 года Вадим является арт-директором фестиваля «Джазовое лето с Эйленкригом» на сцене Концертного зала им. П.И. Чайковского.

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