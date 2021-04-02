Выставка «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии» открывается в Третьяковской галерее

Выставка «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии» 22 апреля 2021 года будет представлена в Государственной Третьяковской галерее .
Василий Андреевич Тропинин. Портрет А.В. Тропинина. Около 1818 года © Государственная Третьяковская галерея, Москва
Впервые посетителям будут показаны более 200 произведений изобразительного искусства из фондов ГТГ и Государственных художественных собраний Дрездена. Помимо непосредственно художественных работ эпохи, в выставочных залах будут представлены произведения современных авторов – «последователей» романтизма – художественного течения начала XIX-го века. Картины Александра Иванова, Алексея Венецианова, Ореста Кипренского и Карла Брюллова вступят в диалог с представителями немецкого романтизма в живописи.
Каспар Давид Фридрих, Карл Густав Карус, Филипп Отто Рунге – три столпа данного направления, работы которых будут экспонироваться. Карл Густав Карус (1789–1869) – обладатель энциклопедических знаний, врач, ученый, не только художник, но и теоретик искусства. Образование он получил в Лейпцигской школе Святого Фомы (место знаковое – в данном заведении служил кантором Иоганн Себастьян Бах), после чего последовало обучение медицины в Лейпцигском университете.
Научная карьера в медицине не помешает ему стать художником (способности к живописи были у Каруса с юности). Карл Густав Карус был дружен не только с Александром фон Гумбольдтом, Людвигом Тиком и Иоганном Вольфгангом Гёте, огромное влияние на него оказал Каспар Давид Фридрих.
Каспар Давид Фридрих (1774–1840) – виднейший представитель немецкого романтизма в живописи, обучавшийся ей в Датской королевской академии изящных искусств Копенгагена. После окончания обучения художник немало путешествовал по городам Германии, пока не обосновался в Дрездене. Он был дружен со многими представителями художественной, литературной и философской мысли того времени. Скончался художник в бедности, был долгое время забыт, однако в начале прошлого столетия о его творчестве вспомнили представители сюрреализма.
Филиппу Отто Рунге было отведено 33 года жизни, с 1777 по 1810. Северо-восток Германии стал его родиной. Живописи обучался также, как и Каспар Давид Фридрих в Копенгагене. Будучи натурфилософом в живописи, вел переписку с Иоганном Вольфгангом Гете. Большинство работ художника находятся в музеях Мюнхена, Штральзунда, Гамбурга.
К выставке приурочена и обширная параллельная программа мастер-классов, дискуссий, литературных вечеров и лекций.
Выставка продлится до 8 августа 2021 года.
Материал подготовила Марина АБРАМОВА при использовании материалов Государственной Третьяковской ГалереиОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.