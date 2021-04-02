Выставка «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии» открывается в Третьяковской галерее

Выстав­ка «Меч­ты о сво­бо­де. Роман­тизм в Рос­сии и Гер­ма­нии» 22 апре­ля 2021 года будет пред­став­ле­на в Госу­дар­ствен­ной Тре­тья­ков­ской гале­рее .

Васи­лий Андре­евич Тро­пи­нин. Порт­рет А.В. Тро­пи­ни­на. Око­ло 1818 года © Госу­дар­ствен­ная Тре­тья­ков­ская гале­рея, Москва

Впер­вые посе­ти­те­лям будут пока­за­ны более 200 про­из­ве­де­ний изоб­ра­зи­тель­но­го искус­ства из фон­дов ГТГ и Госу­дар­ствен­ных худо­же­ствен­ных собра­ний Дрез­де­на. Поми­мо непо­сред­ствен­но худо­же­ствен­ных работ эпо­хи, в выста­воч­ных залах будут пред­став­ле­ны про­из­ве­де­ния совре­мен­ных авто­ров – «после­до­ва­те­лей» роман­тиз­ма – худо­же­ствен­но­го тече­ния нача­ла XIX-го века. Кар­ти­ны Алек­сандра Ива­но­ва, Алек­сея Вене­ци­а­но­ва, Оре­ста Кипрен­ско­го и Кар­ла Брюл­ло­ва всту­пят в диа­лог с пред­ста­ви­те­ля­ми немец­ко­го роман­тиз­ма в живописи.

Кас­пар Давид Фри­дрих, Карл Густав Карус, Филипп Отто Рун­ге – три стол­па дан­но­го направ­ле­ния, рабо­ты кото­рых будут экс­по­ни­ро­вать­ся. Карл Густав Карус (1789–1869) – обла­да­тель энцик­ло­пе­ди­че­ских зна­ний, врач, уче­ный, не толь­ко худож­ник, но и тео­ре­тик искус­ства. Обра­зо­ва­ние он полу­чил в Лейп­циг­ской шко­ле Свя­то­го Фомы (место зна­ко­вое – в дан­ном заве­де­нии слу­жил кан­то­ром Иоганн Себастьян Бах), после чего после­до­ва­ло обу­че­ние меди­ци­ны в Лейп­циг­ском университете.

Науч­ная карье­ра в меди­цине не поме­ша­ет ему стать худож­ни­ком (спо­соб­но­сти к живо­пи­си были у Кару­са с юно­сти). Карл Густав Карус был дру­жен не толь­ко с Алек­сан­дром фон Гум­больд­том, Людви­гом Тиком и Иоган­ном Вольф­ган­гом Гёте, огром­ное вли­я­ние на него ока­зал Кас­пар Давид Фридрих.

Кас­пар Давид Фри­дрих (1774–1840) – вид­ней­ший пред­ста­ви­тель немец­ко­го роман­тиз­ма в живо­пи­си, обу­чав­ший­ся ей в Дат­ской коро­лев­ской ака­де­мии изящ­ных искусств Копен­га­ге­на. После окон­ча­ния обу­че­ния худож­ник нема­ло путе­ше­ство­вал по горо­дам Гер­ма­нии, пока не обос­но­вал­ся в Дрез­дене. Он был дру­жен со мно­ги­ми пред­ста­ви­те­ля­ми худо­же­ствен­ной, лите­ра­тур­ной и фило­соф­ской мыс­ли того вре­ме­ни. Скон­чал­ся худож­ник в бед­но­сти, был дол­гое вре­мя забыт, одна­ко в нача­ле про­шло­го сто­ле­тия о его твор­че­стве вспом­ни­ли пред­ста­ви­те­ли сюрреализма.

Филип­пу Отто Рун­ге было отве­де­но 33 года жиз­ни, с 1777 по 1810. Севе­ро-восток Гер­ма­нии стал его роди­ной. Живо­пи­си обу­чал­ся так­же, как и Кас­пар Давид Фри­дрих в Копен­га­гене. Будучи натур­фи­ло­со­фом в живо­пи­си, вел пере­пис­ку с Иоган­ном Вольф­ган­гом Гете. Боль­шин­ство работ худож­ни­ка нахо­дят­ся в музе­ях Мюн­хе­на, Штраль­зун­да, Гамбурга.

К выстав­ке при­уро­че­на и обшир­ная парал­лель­ная про­грам­ма мастер-клас­сов, дис­кус­сий, лите­ра­тур­ных вече­ров и лекций.

Выстав­ка про­длит­ся до 8 авгу­ста 2021 года.

Мате­ри­ал под­го­то­ви­ла Мари­на АБРАМОВА при исполь­зо­ва­нии мате­ри­а­лов Госу­дар­ствен­ной Тре­тья­ков­ской Галереи

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