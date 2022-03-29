Певица SHENA? представила новую песню «MOTTO»

После небольшой творческой паузы SHENA? возвращается с новым треком-манифестом под названием «MOTTO». Такое название для своей новой работы Шена выбрала неспроста.

«MOTTO — в переводе с английского — Девиз. Маленькое, но очень точное, сильное слово, которое берёт своё начало из латинского языка. Самое удивительное, “MOTTO” может жить как в оригинальном понимании, так и послужить аббревиатурой, значение которой вы придадите сами, и никто не сможет догадаться, какие важные смыслы скрыты за этими пятью буквами! У каждого есть жизненный лозунг, вот и я озвучила свой — «Несмотря на всё, я буду танцевать!». Моя сила! Мое MOTTO!», — делится SHENA?.

Трек доступен на всех цифровых площадках.

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