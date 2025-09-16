АртМосковия: регламент публикаций, оплата

В московском метро запустили состав с экспозицией Музея Победы

музей победы - поезд в московском метро
Фото предоставлено пресс-службой Музея Победы, Москва

Московский метрополитен совместно с Музеем Победы запустили новый тематический поезд. Состав познакомит пассажиров с мультимедийной экспозицией «Путь к Победе», которая открылась в Музее Победы в преддверии 9 мая и посвящена воинской доблести солдат Красной Армии в годы Великой Отечественной войны.

В вагонах представлена настоящая фронтовая летопись войны в лицах и военных судьбах красноармейцев. Москвичи и гости столицы смогут больше узнать об основных этапах Великой Отечественной войны и о подвигах советских воинов. Например, об одном из руководителей обороны Брестской крепости Петре Гаврилове, о командире первой батарее «катюш» Иване Флерове, о легендарном снайпере Василии Зайцеве, о прославленных летчиках Иване Кожедубе и Александре Покрышкине и других героях. Кроме того, пассажиры увидят оцифрованные изображения реликвий из фондов Музея Победы. Это личные вещи участников Великой Отечественной: летная книжка воевавшего без ступней летчика Захара Сорокина, ледоруб Анатолия Багрова, сбросившего фашистский флаг с Эльбруса, медали выдающегося актера-фронтовика Иннокентия Смоктуновского, карточка с рисунком разведчика Рудольфа Абеля и еще десятки экспонатов, рассказывающих о мужестве и отваге героев войны.

«Это не просто тематический поезд, это настоящий музей на колесах, в основу оформления которого легли материалы нашей экспозиции, созданной в год 80-летия Победы. Уверен, он не оставит равнодушным никого — ни детей, ни взрослых. Поездка в таком вагоне, несомненно, будет отличаться от обычных, и пассажиры не только узнают много нового о героических страницах истории нашей страны, но, и я уверен, захотят лично посетить экспозицию «Путь к Победе», чтобы увидеть подлинные реликвии военных лет и прикоснуться к событиям прошлого», – подчеркнул генеральный директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Тематический состав курсировать по Арбатско-Покровской линии.

