В «Москвариуме» состоялся специальный показ иммерсивного шоу «Мюнхгаузен. Новогодние поиски»

В «Москвариуме» представили уникальный развлекательный проект для всей семьи — иммерсивное шоу «Мюнхгаузен. Новогодние поиски». Создатель шоу, известный режиссер Юрий Квятковский называет его спектакль-путешествие. «Смена локаций, персонажей и сюжетов настолько стремительна и разнообразна, что успеть соскучиться или потерять интерес к развитию истории просто невозможно», — поделился режиссер.

Впервые за годы работы самого большого океанариума в России в представлении не принимают участие животные, а на площади около 2000 кв. м выстроен целый сказочный мир с героями поучительных историй из знаменитой книги XVIII века о бароне Мюнхгаузене.

Особое внимание организаторы уделили уникальным декорациям, костюмам и музыкальному оформлению, которые готовились несколько месяцев. Художники-постановщики в мельчайших деталях воссоздали знаменитые сцены из жизни барона Мюнхгаузена, добавив в них легкую долю футуризма, но при этом строго придерживаясь эстетики XVIII века. Гостиная той эпохи сменяется флюоресцентным садом, зеркальная комната — искусной имитаций подводного мира, а сразу после визита на Луну зрители оказываются в пещере Снежного человека.

Кроме посещения иммерсивного шоу, для гостей специального показа было организовано светское мероприятие с фотосессией, детскими мастер-классами и музыкальным сетом от московского диджея LIPA.

Одними из первых новое шоу увидели гости специального показа. Мероприятие посетили: журналист Лаура Джугелия, актрисы Анна Чурина, Алена Чехова, Ангелина Стречина, Яна Крайнова, Екатерина Щербакова, Абрамова Светлана, Вера Островская, Саша Бабаскина, Варвара Куприна, Карина Каграманян и актер Анар с супругой, певицы Сюзанна Варнина, Саша, Наталья Семакова, светские персоны Инга Берман, Ирина Чайковская, художник-дизайнер Григорий Масленников, телеведущая Ольга Ушакова, блогеры Ермолаева Нелли, Ника и Лера Туси, Виктория Рия, Вероника Перс, президент российской федерации баскетбола Андрей Кириленко и другие. Звездные зрители стали не просто свидетелями, но и участниками захватывающих приключений Мюнхгаузена, которые завершились счастливой встречей с главным героем.