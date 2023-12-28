Движение Первых и ArtMasters представили Всероссийский мюзикл «Код разума»

26 и 27 декабря в VK Stadium прошли премьерные показы нового творческого проекта Движения Первых и ArtMasters – Всероссийского мюзикла «Код разума». Главная особенность мюзикла – участие юных актеров в возрасте от 10 до 18 лет, а также художественно-постановочной команды финалистов Национального чемпионата творческих компетенций ArtMasters. Музыкально-театральная постановка, основанная на реальных событиях, посвящена истории ученого-школьника.

«Мюзикл «Код разума» стал по-настоящему социальным проектом Движения Первых. Это история о важных ценностях: о любви и дружбе, о преодолении физических и социальных препятствий подростков на пути к реализации своей мечты. Специально для постановки юные артисты выучили жестовый язык, чтобы в полной мере погрузить зрителя в мир глухих и слабослышащих людей. Более 2 тысяч зрителей побывали на «живом» спектакле, десятки тысяч увидели его онлайн. Социальный спектакль нашёл большую поддержку со стороны и детей, и взрослых», – отметил председатель правления Движения Первых Григорий Гуров.

Мюзикл рассказывает зрителям реальную историю школьника из Екатеринбурга Даниила Казанцева, который получил малую Нобелевскую премию за изобретение автоматического сурдопереводчика для людей с речевыми нарушениями. В постановке Движения Первых и ArtMasters главный герой – Андрей – знакомится с девочкой Леной, профессионально занимающейся танцами. Благодаря новому другу он придумывает, как создать экзокостюм, который при помощи системы датчиков способен трансформировать движения в звуки. Таким образом, не музыка будет создавать танец, а танец – музыку. На пути к своей мечте ребятам предстояло пройти через обман взрослых и предательство, но только любовь, дружба и вера в общую идею помогли им справиться со всеми сложностями.

За основу музыкального сопровождения мюзикла была взята классическая музыка великих композиторов таких как: Михаил Глинка, Модест Мусоргский, Николай Римский-Корсаков и Петр Чайковский. Кроме того, композитором Игорем Смирновым и либреттистом Антоном Аносовым были написаны новые запоминающиеся песни-хиты. Также одним из ключевых элементов «Кода разума» стало цирковое шоу, которое великолепно дополнило научные темы. Акробатические выступления и трюки создали атмосферу невероятных возможностей человеческого разума. Каждый номер был пронизан глубоким смыслом и передал зрителям важные научные факты.

«Мюзикл – это всегда праздник. Сегодня мы увидели калейдоскоп прекрасной музыки и песен, костюмов и декораций, филигранно обрамленных мультимедиа технологиями. Каждый участник команды, безусловно, вдохнул в спектакль жизнь и щедро поделился своим талантом. Уверен, что каждый зритель это почувствовал. В будущем году «Код разума» смогут увидеть не только в Москве, но и в других городах нашей страны», – подчеркнул директор чемпионата ArtMasters Борислав Володин.

Как отметила исполнительный продюсер мюзикла Анна Верде, во всех уголках нашей страны было много талантливых ребят, которые еще станут настоящими звездами большой сцены.

«Я очень рада, что более 1300 детей по всей стране приняли участие в наших кастингах и уверена, что у них большое будущее и они станут настоящими профессионалами своего дела. Мы вместе с актерами мюзикла проделали огромную работу, чтобы представление было красочным, захватывающим и интересным зрителю. Все ребята выложились на сто процентов и за то небольшое время репетиций, которые у нас были, смогли доказать и показать то, что они являются будущими мастерами», – добавила Анна Верде.

В мюзикле приняли участие народная артистка Российской Федерации Диана Гурцкая и популярный певец Akmal, которые вместе с детьми, актерами и гостями мюзикла исполнили трогательные песни.

Мюзикл «Код разума» стал первым совместным проектом Движения Первых и Чемпионата ArtMasters. Первые со всей России получили уникальную возможность проявить творческие способности, открыть новые грани своих талантов под руководством опытных наставников, освоить новые актерские, хореографические и вокальные навыки, а также научились работать в команде и выступили на большой сцене вместе с признанными мастерами.