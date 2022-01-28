В Москве к концу 2023 года завершится ремонт и реставрация еще шести театров

В Москве планируют отремонтировать шесть театров в 2022–2023 годах. Работы пройдут в рамках региональной программы «Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия». В порядок приведут здания Московского драматического театра на Малой Бронной, театра кукол «Жар-птица», Центра театра и кино на Поварской, Московского государственного театра эстрады, театра «Практика», а также обновят здание «Хора солистов» в рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы.

«За последние 10 лет в столице построили, отреставрировали и капитально отремонтировали 34 театра. Речь идет о 80 зданиях. Проделана колоссальная работа, благодаря которой у культурных площадок появились новые возможности для развития. Их переоборудовали, они стали современнее и комфортнее. В этом году и следующем планируется завершить ремонт и реставрацию еще шести театров», — рассказала заммэра Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Публика уже оценила результаты обновления здания «Ведогонь-театра» в ЗелАО — недавно здесь завершился капитальный ремонт. В современном театрально-культурном центре теперь есть три прокатные площадки — большой и малый залы, а также специальный детский зал для проведения интерактивных программ. Здесь разместили холлы, буфеты, гардеробные и гримерные, установили удобные кресла для зрителей, оснастили сцены новейшим световым и звуковым оборудованием. Сцена большого зала может трансформироваться с учетом художественных потребностей представления.

Кроме того, в столице отреставрировали несколько театров, распложенных в исторических зданиях, где очень важно сохранить внешний облик и уникальные детали постройки. Так, здание театра «Школа современной пьесы» на улице Неглинке практически построили заново: оно сильно пострадало при пожаре, но специалисты смогли воссоздать стиль и детали здания постройки 1816 года. А в театре «Современник» на Чистопрудном бульваре заменили коммуникации и оснастили его новейшим оборудованием.

Сейчас идет реконструкция Московского драматического театра на Малой Бронной, ее планируют завершить до конца года. Чтобы сделать новый каркас сцены, зрительного зала и помещений, строители использовали больше 200 тонн металлоконструкций, из них 66 тонн приходятся на сцену. По проекту здесь полностью пересоберут исторический балкон для зрителей. Сегодня специалисты в мастерских восстанавливают историческую лепнину, а стены здания очищают от штукатурки.

Продолжается реставрация здания Московского государственного тетра эстрады в знаменитом Доме на набережной. Его не ремонтировали около 60 лет. Специалисты восстановят несущую способность конструкций, обновят фасады, дверные и оконные проемы, воссоздадут историческую планировку и интерьеры. В театре полностью поменяют системы вентиляции, теплоснабжения, водоснабжения, обеспечения пожарной безопасности, электрокоммуникации. Кроме того, заменят сценическое оборудование, убранство сцены и театральных помещений, а в зале установят новые кресла и освежат отделку. Обновленный Театр эстрады станет частью модернизированной городской среды острова Балчуг.

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