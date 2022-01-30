«В поисках Кая». Сказка на все времена и для любого возраста 

То, что происходило на сцене концертного клуба «Magnus Locus» 7 января – московская премьера самого настоящего мультимедийного шоу высокого европейского уровня. И без метафор и преувеличений – Сказка. В разных интерпретациях в течение четырех лет эта Сказка «В поисках Кая» неоднократно «звучала» со сцен Европы. Но, чтобы не оттолкнуть московскую публику эпатажем и не озадачить иностранными словами в названии, авторы именовали спектакль тепло и душевно «рождественское представление» – ведь, дело происходило именно в Рождество! Публика была не только немало удивлена, но и впечатлена качеством, глубиной и красотой происходящего!

«В поисках Кая» – практически семейная работа, но отнюдь не «домашняя радость»! Прекрасную сказку в стихах, ставшую основой представления, сочинила детский поэт Эмма Лисовец. Критики уже окрестили произведение «современной классикой», хотя сама Эмма скромно отвечает: «Я просто написала, как чувствую». Текст, и правда, создан в лучших традициях русской классической поэзии – отменные, ювелирно выверенные стиль и слог, серьёзная драматургия! Придумка сценического воплощения (и это спектакль – так вдохновенно и увлекательно преподносят историю артисты) принадлежит актрисе и режиссёру Марине Лисовец, а по совместительству дочери автора. Первая версия в буквальном смысле «прочтения» сказки, состоялась четыре года назад и называлась «читакль», потому что Марина просто читала её вслух. Казалось бы, что здесь могло привлечь зрителя? Однако, Марина – актриса, активно работающая в озвучании. Настолько часто и интересно (её голосом звучат мультяшные Белоснежка, Снежка, голливудские актрисы, культовые аудиокниги и компьютерные игры), что голос этот, случается, узнают на улицах. Марина читала сказку «по ролям» и это было самым настоящим шоу! Позже в «читакль» вошёл партнер, взяв на себя все мужские роли. И в каждом городе это был новый артист. А потом (это произошло на сцене Русского Рижского театра) сказка обрела ту форму, которую и увидел московский зритель 7 января.

Мать и дочь Лисовец осознанно сами взялись за этот «семейный» материал, изначально опасаясь неверных трактовок. При этом, Марина собрала одарённейшую команду, ставшую на сцене одной семьёй, наполнившей текст современным «звучанием» и привлекательными визуальными образами. Именно благодаря всем участникам то, что происходит на сцене идеально совпало с первоначальной задумкой. Партнером Марины в московской версии, сыгравшим в спектакле все мужские роли и взявшим на себя миссию рассказчика, стал Александр Дзюба – известный актер театра и кино, автор легендарного актерского тренинга Дзюбинг.

А дальше начинается самое настоящее театральное чудо, производящее на зрителя мощнейший незабываемый эффект. Сказка в стихах «В Поисках Кая» оживает, звучит, впечатляет благодаря трём самым выразительным видам искусства, соединившимся воедино – живому художественному слову, музыке и живописи! Актерский дуэт читает под волшебные звуки необычного инструмента Вибрафона и атмосферные мелодии композитора Владимира Голоухова, а также под яркий почти психоделический видеоряд на большом экране, создаваемый на протяжении всего представления художницей Эбру (техника рисования на воде) Валентиной Демуровой.

«В поисках Кая» нельзя назвать «сказкой для взрослых» – ничего такого, чтобы взрослые выводили из зала детей, на сцене, конечно, не происходит. Но это и не развлекательная история для малышей, что привычно ожидаемо от слова «сказка». Оно в проекте, скорее, дань первоисточнику – «Снежной Королеве» – тоже совершенно недетской. Сюжет истории о том, как Герда, ведомая чистой всепобеждающей любовью, ищет по свету своего друга Кая, чтобы вызволить его из беды, автор Эмма Лисовец населила новыми персонажами и захватывающими приключениями. Дети привычно увидят, как добро непременно побеждает. Кстати, самому маленькому зрителю на премьере, девочке Саше, едва исполнилось 4 года и ей было очень интересно. А взрослые способны разглядеть в спектакле не только соблазны вроде «огонь, вода и медные трубы», но и гораздо более глубинные серьёзные, пронзительно своевременные смыслы и подтексты. Что же касается целевой аудитории и простого вопроса «для кого?», можно смело отвечать: «для всех»! И это, действительно, так. Шоу попадает под разряд «семейных», а это дорогого стоит. Ведь, в Москве, при всём многообразии выбора, подобного нет.

«В Европе и на чтениях, и на спектаклях «В поисках Кая» побывали представители самых разных поколений русской диаспоры. И в Барселоне, и в Риге, и в Праге нас замечательно принимали, и провожали в восторге, благодаря и приглашая ещё. Не было ни одного человека, от детей и молодежи до среднего возраста и пожилых, кто вышел бы из зала, не впечатлившись! – говорит «бессменная Герда» Марина Лисовец, – с первого мгновения маминой сказки, я мечтала, чтобы она обрела сценические и звуковые формы и здесь, в Москве. И вот, эта зима подарила нашему зрителю тройную премьеру, триединство, или, как это говорят – синхрорелиз. К премьере представления в Рождество подоспело красивое переиздание книги «В поисках Кая», а в Старый Новый год на все цифровые платформы вышел ещё и одноимённый Аудиоспектакль, который мы записали с Александром Дзюбой так же на два голоса в издательстве «Вимбо».

Мультимедийное шоу «В поисках Кая» никого не оставит равнодушным, разбудит фантазию, произведёт впечатление и ещё долго будет звучать в памяти чудесными строчками, неповторимыми образами живописи и незабываемыми удивительными звуками вибрафона! Вот буквально пара зрительских отзывов: «Это было прекрасно! Так тонко, проникновенно! Сказка, полная смысла и для взрослых, и для детей. А как Марина с Александром её рассказали! Под музыку и картины, выше всяких похвал – мы наблюдали за этим чудом на одном дыхании и наполнялись чистыми, светлыми вибрациями. Спасибо огромное за такой подарок к Рождеству!», – пишет на странице проекта Светлана Мухтарова. А вот цитата Михаила Дудина: «Низкий Вам поклон за настоящее Рождественское чудо! Только ЛЮБОВЬ помогает нам преодолевать все трудности! Не знаю, как Вам удалось, но у меня было ощущение, что я пережил приключения с главными героями!»

Надо сказать, что привязка спектакля к Рождеству довольно условна. Его играли, и в апрельской Испании и в июньской Латвии. Организаторы выбрали день Рождества для премьеры, как кульминацию семейственности, любви, тепла и света, которые наполняют нас в этот день и которыми полон спектакль. А играть «В поисках Кая» намерены, невзирая на сезоны, потому что уверены: это сказка на все времена и для любого возраста!

Время и место действия не имеют значения, а сюжет прекрасен и бессмертен. Финал истории звучит позитивно и жизнеутверждающе, что по сегодняшним временам редко, но невероятно актуально, драгоценно и всем нам так необходимо!

«Тебе, как в сказке повезёт:

Любовь любой растопит лёд,

А дружба одолеет все преграды.

Согреет – жар родных сердец!

Всем горестям придёт конец!

Ведь, волшебство всегда с тобою рядом!»

Татьяна МЕЛЬНИК

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