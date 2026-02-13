В Москве наградили победителей I Всероссийского студенческого конкурса «Патриотический плакат в советском стиле»

В Атриуме Гостиного двора в Москве, в рамках выставки-форума «Уникальная Россия», состоялась церемония награждения победителей I Всероссийского открытого студенческого конкурса «Патриотический плакат в советском стиле». Тема работ — «Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне».

Статистика и география

Всего на конкурс поступило более 300 работ (с 01.11.2025 по 20.01.2026). «Цифровое искусство» составило 75% заявок, «Живопись и графика» — 25%. Участниками стали студенты более чем 240 образовательных учреждений.

География участников:

Республика Крым, республика Татарстан, Чувашская республика, республика Марий Эл;

Луганская народная республика, Донецкая народная республика, Запорожская область;

Краснодарский край, Курская область;

Самара, Саратов, Волгоград, Воронеж, Красноярск, Благовещенск, Оренбург, Муром, Новокузнецк, Москва, Санкт-Петербург.

Студенты очень широко подошли к теме подвига: в работах появлялись дети войны, города-герои, женщины на фронте и в тылу, «незаметные» герои повседневности, животные в годы ВОВ, связь поколений и многое другое как идейное ядро макета плаката.

Победители

Номинация «Живопись и графика»:

I место — Власова Александра Александровна (Воронеж, ВГУ)

II место — Карнова Анна Андреевна (Санкт-Петербург, СПбГУПТД)

III место — Федоров Иван Дмитриевич (Москва, МПГУ)

Номинация «Цифровое искусство»:

I место — Нефедова Александра Сергеевна (Москва, РАНХиГС)

II место — Скрипченко Ульяна Александровна (Новокузнецк, ККАСиЦТ)

III место — Фалеев Алексей Михайлович (Ставрополь, СГПИ)

Выставка и церемония награждения

Работы финалистов были представлены на выставке-презентации с 3 по 8 февраля 2026 года (стенд С12) в рамках выставки-форума «Уникальная Россия» (3–8 февраля 2026). По информации организаторов форума, 7 февраля площадку посетили более 4 000 человек; гости выставки также имели возможность посетить церемонию награждения.

Меня лично очень порадовало, что современная молодежь, эти очень молодые люди, которые знают о войне уже даже не по рассказам своих дедов (как наше поколение), а из фильмов и книг, — они прочувствовали это и выразили свое отношение к подвигу нашего народа в Великой Отечественной войне через свои работы», — Татьяна Геннадьевна Пырх, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, член жюри конкурса.

«Мы верим в силу советского плаката, потому что это всегда про честный разговор: короткий, ясный, понятный. Глядя на плакат, сразу становится понятно все: главный смысл, главный лозунг, главное ощущение и те эмоции, которые объединяют наш народ. Это часть нашей культурной памяти, особенно когда речь идет о Великой Отечественной войне.

Такие конкурсы нужны, чтобы молодежь помнила историю, понимала ценность мира, чтила предков и чувствовала, что у нее есть корни, есть та самая важная опора в жизни. Когда студент делает плакат на такую тему, он вступает в диалог с прошлым и передает важное в будущее», — Любовь Валерьевна Бутко, эксперт-искусствовед, учредитель конкурса и основатель АНО «Солидарность культур».

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга поддержал победительницу Анну Карнову (II место в номинации «Живопись и графика») и помог организовать ее поездку на награждение в Москву. Министерство культуры Воронежской области направило официальное письмо со словами поддержки и благодарности.

Мероприятие посетили и информационно поддержали студенческие медиа и сообщества, в том числе Пресс-центр ИТТСУ, «Будь В Курсе», Студсовет МАРХИ и другие.

О проекте

Конкурс организован АНО «Солидарность культур» совместно с Галереей «Советский плакат». Проект поддерживает молодых авторов из регионов и знакомит студентов с наследием советской плакатной школы — ясной и лаконичной. Военный плакат был форматом большой силы воздействия: он быстро считывался, объединял и поддерживал общество — поэтому именно плакат выбран как форма работы с памятью.

Что дальше

Новый поток конкурса будет запущен в 2026 году. Все детали и анонсы будут опубликованы в официальном сообществе конкурса во «ВКонтакте» (https://vk.com/soviet_style_posters). Выставку работ и торжественное награждение следующего потока конкурса также планируется провести в Москве.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО