В ЦДРА открылась выставка к 100-летию художника-грековца Алексея Михайлова

В Центральном Доме Российской Армии открылась выставка «Память огненных лет», посвящённая столетию со дня рождения Алексея Михайлова, выдающегося и самобытного художника Студии военных художников имени М.Б. Грекова.

В церемонии открытия выставки приняли участие члены семьи художника, заведующая выставочным залом Студии военных художников Грекова Ольга Мовчан, академик Российской академии художеств Мария Переяславец, доцент кафедры дизайна Московского энергетического института Алексей Алексеев и коллекционер, филателист Фёдор Безруков. Все они делились воспоминаниями об Алексее Михайлове, подчёркивая его спокойный характер и уникальный талант.

Экспозиция выставки включает 35 работ художника, среди которых центральное место занимает картина «Юность грековцев». Это полотно, созданное в память о художниках-фронтовиках, встретившихся у Бранденбургских ворот в 1945 году, оживляет старую фотографию, изображая Григория Прокопинского, Сергея Годыну, Василия Медведева, Константина Китайку, Владимира Богаткина и Николая Денисова – всех награждённых медалью «За победу над Германией».

Сам Алексей Сергеевич, кавалер медалей «За оборону Москвы» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», посвятил значительную часть своего творчества военной теме, что нашло отражение в таких работах, как «На заре», «Колыбельная», «Возвращение», а также в портретах ветеранов, где он стремился раскрыть их внутренний мир и жизненную драму.

Выставка продлится в Центральном Доме Российской Армии до 1 марта.

Фото: пресс-служба Минобороны России