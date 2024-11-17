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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Москве состоялась презентация 4 сезона проекта «Про Песни»

editor
By editor
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Джей мар
Джей Мар. Фото © Андрей Сафронов

13 ноября в пространстве «Звук Студио» в Москве прошла торжественная презентация старта четвертого сезона конкурса «Про Песни». Мероприятие собрало представителей СМИ, блогеров и звезд музыкальной индустрии, объединяя поклонников качественной российской музыки и молодых талантов. Организаторы конкурса представили обновленный фирменный стиль и объявили о новых условиях участия, а приглашенные артисты вдохновили всех присутствующих своими выступлениями.

Гостей встречали в теплой и дружеской атмосфере — с легким фуршетом и приветственным музыкальным сетом от DJ KRASSOVKA. На мероприятии присутствовали такие известные личности, как блогеры Павел Сажин и Ксения Марс (Trend Studio), а также популярные медиафигуры: Мичелз, ВАНЯ NANIK (SOUL KITCHEN), Игнат Ражников (Жара FM), Артемий Адамов (Хит ФМ), Басота, Максим Завидия, ANNA KRAVT, Наталья Которева, Александр Титов (Новое Радио), Марко Джакомо, Джей Мар, HOLLYFLAME, GANGSBURG, ИНТОНАЦИЯ, Vlad Zotov, TARNOVITA, Анастасия Неонова, Vlad Kelly, NJohn, Поля Ива, Максим Заяц, AKVA, Lapa Tigra, Bukatara и многие другие.

Презентация началась с выступлений победителей прошлых сезонов — Hollyflame и Джей Мара. Hollyflame, обладатель приза в 1 миллион рублей во втором сезоне, представил свои новые работы и поделился воспоминаниями о проекте, который помог ему на пути к успеху. Джей Мар, победитель первого сезона, также выступил на сцене, исполнив любимые хиты и рассказав о своем опыте участия.

Особый момент вечера — выступление организатора проекта Александра, который представил обновленный фирменный стиль «Про Песни» и объявил о старте четвертого сезона. В этом году конкурс готов порадовать участников и зрителей новой механикой и главным призом в 500 000 рублей. Конкурс открыт для музыкантов всех стилей и жанров, готовых раскрыть свой потенциал и получить поддержку в продвижении.

Зрителям был представлен видеоролик с механикой конкурса, после чего прошла развлекательная игра «Музыкальное бинго», вызвавшая восторг гостей. Финальной частью вечера стало выступление DJ KRASSOVKA, которая создала танцевальную атмосферу и познакомила публику со своим новым треком «YO YO», напоминающим о лете и вечеринках.

Презентация завершилась нетворкингом, на котором гости и участники смогли пообщаться, поделиться впечатлениями и обсудить планы на будущее.

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