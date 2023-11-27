В Москве назвали победителей национальной премии «Радиомания – 2023»

В этом году на главную отраслевую награду претендовали 287 работ. Помимо сетевых радиостанций в конкурсе приняли участие радиокомпании из 45 регионов страны. Церемония вручения состоялась в рамках XII Международной конференции «Радио в глобальной медиаконкуренции». Диплом и престижный золотой микрофон в номинации «Новости» получила программа «Новостные выпуски на радио «Комсомольская правда» и ведущая Вероника Борисенкова.

«Слоган радио «Комсомольская правда»: «Мы быстрее telegram-каналов». И это не пустые слова. Наша станция 24 часа в сутки дает самую оперативную и проверенную информацию в прямом эфире. Чтобы получить ясную и чёткую «информационную картину дня», вы можете включить радио «Комсомольская правда», а можете зайти в наш telegram. От нас вы не услышите никаких фэйков. Мы тщательно следим за тем, чтобы в эфир попадали исключительно проверенные данные. И делаем свою работу максимально быстро», — прокомментировал заслуженную победу в номинации «Новости» Андрей Горбунов, главный редактор радио «Комсомольская правда.

Радио «Комсомольская правда» входит в пятерку самых популярных разговорных станций страны и занимает второе место в рейтинге «Медиалогии» среди самых цитируемых радиостанций. Федеральная аудитория радио «КП» — более 2 миллионов слушателей в сутки. FM-вещание распространяется более чем на 400 населенных пунктах России от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.

Среди лауреатов 2023 года также радио «Орфей», «Маяк», «Русское радио», региональные «Спутник FM», «Первое радио Кубани», «Югра» и другие. По три награды присуждены «Авторадио» и Comedy Radio. В номинации «Художественная/документальная программа» награду получил художественно-документальный сериал «Евгений Халдей. Боец с фотоаппаратом» радиостанции «Звезда FM», а за лучшее интервью наградили проект Ксении Стриж «Живая струна» на «Радио Шансон».