Центру «Зотов» исполнился год!

23 ноября 2022 года в здании отреставрированного Хлебозавода № 5 при поддержке банка ВТБ открылся Центр «Зотов» — культурное пространство, посвященное конструктивизму. За первый год работы в центре состоялись масштабные выставки-исследования, были организованы совместные проекты с вузами, концерты и перформансы, мастер-классы и лекции, встречи и паблик-токи, кинопоказы и кинобранчи, презентации изданий и книжные клубы. Мероприятия центра посетили более 100 000 человек.

Инаугурационным проектом Центра «Зотов» стала выставка «1922. Конструктивизм. Начало» (ноябрь 2022 – март 2023), рассказывающая о зарождении направления, изменившего искусство XX века. На выставке «Логос: голос конструктивизма» (апрель – август 2023) кураторы центра сфокусировали внимание на визуальном языке, который предложили конструктивисты. Серию персональных выставочных проектов открыла экспозиция «Родченко. Личное» (сентябрь 2023 – январь 2024), которая позволила увидеть одного из главных художников XX века с другого ракурса.

К своему первому дню рождения центр представил новую экспозицию — «Пресня: выставка моей памяти» (ноябрь 2023 – февраль 2024). Прожив целый год в здании хлебозавода, команда центра решила «выйти» за пределы его стен и обратиться к богатой истории Пресненского района, в котором расположился хлебозавод. На выставке можно будет увидеть редкие музейные экспонаты, произведения художников-шестидесятников и современных авторов, артефакты, личные дневники, фото- и видеодокументы эпохи 1920–1930-х годов, а также фотографии 1990-х годов и работы 2023 года, связанные с Пресней.

В планах центра на следующий год — три программные выставки. Выставка с рабочим названием «Работать и жить» (март–июль 2024) будет посвящена архитектуре конструктивизма и эпохе формирования нового человека, нового пространства и нового быта в России в 1920–1930-е годы. «Русское невероятное» (сентябрь 2024 – январь 2025) предложит раскрыть русский культурный код в самых разных областях культуры, науки и повседневной жизни: от иконы и фольклора до авангарда и технологий. Выставочный проект (ноябрь 2024 – февраль 2025), задуманный совместно с командой Дома Радио, ставшего творческой резиденцией всемирно известного коллектива musicAeterna в Санкт-Петербурге, будет посвящен новому подходу к звукам и музыке, развитию и популяризации радио в стране.

Начавшееся с экспозиции «Родченко. Личное» направление персональных выставок продолжится и в 2024 году — героями будут становиться как значимые персоны эпохи конструктивизма или второй волны русского авангарда, так и современные авторы. В ближайшей перспективе выставочного направления деятельности центра — работа с современными художниками, дизайнерами, архитекторами и молодыми исследователями для создания актуальных проектов. Также центр начинает работу над концепцией постоянной экспозиции, разделы которой будут посвящены не только истории и идеям конструктивизма, но и его функциональному применению сегодня.

Партнерами выставок становились десятки государственных и частных музеев и собраний, среди которых: Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственный Русский музей, Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева, Государственный музей В.В. Маяковского, Государственный центральный театральный музей им. А.А. Бахрушина, Политехнический музей, Российский государственный архив литературы и искусства, Российская государственная библиотека, Госфильмофонд России, Музей кино, Мультимедиа Арт Музей, Государственный исторический музей, Музей Москвы, Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства, Коллекция Иветы и Тамаза Манашеровых, МИРА коллекция, Музей AZ и многие другие. Центр продолжит плотное взаимодействие и сотрудничество с ключевыми культурными институциями и специалистами.

Дарья Филиппова, генеральный директор Центра «Зотов»:

«Центр продолжает уверенное движение в сторону заявленной цели — выстроил выставочную и издательскую программы, укрепил свое место в ряду важных культурных площадок Москвы, привлек свою первую аудиторию и работает над ее расширением. Опираясь на наследие конструктивистов 20–30-х годов ХХ века, мы строим большие планы и смотрим далеко в будущее вместе с важными исследователями, кураторами и экспертами научного сообщества.

И самое главное наше достижение — за год мы познакомили с центром и конструктивизмом большое количество заинтересованных людей. С теплотой наблюдаем, когда наши посетители возвращаются к нам, пишут отзывы, рассказывают о своих впечатлениях. Одной из главных задач центра было начать конструктивный диалог, и мы рады, что наша аудитория в него вступила».

В рамках событийной программы за год в центре прошло 1463 экскурсии, 1160 кинопоказов, 111 лекций, 233 мастер-класса, 21 концерт и перформанс. Конструктивизм в центре изучают не только взрослые — в рамках творческих занятий с этим направлением также знакомятся дети и подростки от 3-х до 14 лет.

За год «Зотов.Кино» стал отдельным полноценным направлением работы центра и единственным районным кинотеатром, в котором проходят премьеры фильмов, специальные показы, российские и международные фестивали. Также кураторы интегрируют в программу разнообразные форматы показа архивного кино (киноклавиши и фильмы-концерты) и приглашают к их обсуждению известных киноведов, культурологов и критиков. Летом кинотеатр проводит кинопоказы на площади.

В стенах центра проходят перформансы и концерты, которые, благодаря синергии пространства и программы, рождают у зрителей ощущение полного погружения в эпоху. Вместе с постоянным партнером центра — musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса, «Зотов» провел серию музыкальных событий, исследующих музыку раннего авангарда. В 2023 году центр также поставил два авторских перформанса. «Маяковский. Мистерия», срежиссированный Александром Горчилиным, воссоздал поэтический поединок Владимира Маяковского и Игоря Северянина, где в главных ролях выступили актеры Роза Хайруллина, Анатолий Кармановский и Михаил Шамков. А музыкальный перформанс «Конструктивно о любви», в котором размышляют о любви под тексты поэтов-конструктивистов и живую музыку, уже стал визитной карточкой центра. В конце года состоится премьера детского спектакля, поставленного Александром Горчилиным.

Традиционными для центра стали «Зотов Weekend» — регулярные тематические уикенды, объединенные общей тематикой. За год в пространстве провели пять уикендов, посвященных важным историческим личностям, датам или городским акциям, среди которых «Маяковский Weekend», «День хлеба» и «День города».

Центр «Зотов» плотно сотрудничает с образовательными институциями и профильными вузами. В июне 2023 года был представлен дипломный проект выпускников Московской школы современного искусства (MSCA) по направлению «Современное искусство» — «Балки, колонны и самоидентификация». А студенты Московского архитектурного института на протяжении учебного семестра знакомились с мастерами, произведениями и эстетикой русского авангарда: результатом стала небольшая экспозиция «Трибуна для ректора», вдохновленная архитектурными фантазиями конструктивистов.

Отдельное место в «Зотове» уделено исследовательским лабораториям: в ноябре 2023 года завершилась Лаборатория авторской фотокниги, результатом которой стало издание путеводителя «Навеки твоя, П.» по Пресненскому району, а часть собранного материала вошла в экспозицию «Пресня: выставка моей памяти». Лаборатория киномысли «30-е. Новое время» объединила киноведов, историков, культурологов и независимых исследователей для рефлексии над периодом 1930-х годов. По итогу работы будет выпущено печатное издание, приуроченное к следующей выставке центра «Работать и жить», открытие которой запланировано на март 2024 года.

В рамках издательской деятельности в центре были выпущены: альбом «Хлебозавод № 5», посвященный истории хлебозавода-автомата и его реставрации; каталог выставки «1922. Конструктивизм. Начало», продолживший диалог о конструктивизме внутри научного сообщества; каталог выставки «Логос: голос конструктивизма», получивший главную награду национального конкурса «Книга года-2023» в номинации «Искусство книгопечатания»; а также фотокнига «Навеки твоя, П.» — авторский путеводитель по Пресне.

В 2024 году Центр «Зотов» запустит грантовую программу, в рамках которой планирует поддерживать исследователей конструктивизма, переиздания документов эпохи и трудов современных авторов. Среди изданий, которые выйдут в ближайшее время: «"Для голоса" Маяковского / Лисицкого. Комментированное издание к 100-летию шедевра конструктивизма», составитель комментариев Андрей Россомахин и «Страна конструктивизма» Тани Сафоновой — иллюстрированный путеводитель для подростков и взрослых по новому миру, о котором мечтали и который строили конструктивисты.

Результат бережной реставрации бывшего хлебозавода-автомата был отмечен российскими и международными премиями. Архитектурное бюро СПИЧ под руководством Сергея Чобана, авторы проекта реставрации, в 2023 году получили: Международную архитектурную премию The International Architecture Awards, золотой диплом в номинации «Лучший реализованный проект реконструкции» VI Международной премии «Золотой Трезини» и серебряный диплом Международной архитектурной премии «Золотое Сечение». Брендинговое агентство «Пирс 5», разработавшие айдентику для Центра «Зотов», удостоились золота в номинации «Коммуникационный дизайн. Фирменный стиль» на Московском международном фестивале рекламы Red Apple. Также Центр «Зотов» вошел в топ-100 проектов 2020–2023 годов «Проекта Россия».