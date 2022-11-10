Второй сезон нашумевшего сериала «Ресторан по понятиям» выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER уже в ноябре

24 ноября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре PREMIER выйдут первые серии второго сезона нашумевшего в начале года сериала «Ресторан по понятиям». Они вернулись, чтобы сделать вам ВКУСНО!

По сюжету во втором сезоне авантюрной комедии, четыре бывших вора-рецидивиста, завязавшие с преступным прошлым, тихо и законно ведут бизнес рестораторов. Но появление прямого конкурента — веганского ресторана — выбивает их из колеи мирной жизни. И парни, на самом деле, истосковавшиеся по адреналину романтики «джентльменов удачи», готовы использовать свои старые навыки, чтобы лихо устранить соперников «по понятиям»…

А уже 10 ноября, в онлайн-кинотеатре PREMIER выйдет полнометражный фильм по первому сезону «Ресторана по понятиям», с помощью которого зрители смогут за один вечер освежить в памяти все ключевые события, которые происходили с четырьмя преступниками в начале этого года.

Фильм расскажет сокращенную историю четырех преступников: вора со стажем Шустрого, альфонса-мошенника Кощея, заядлого хулигана-драчуна Кувалды и наивного и тупого похитителя домашних животных Кильки. Все они познакомились в тюрьме и теперь, прежде чем завязать с криминальной жизнью, решаются на финальное грандиозное ограбление, чтобы денег хватило на всю оставшуюся жизнь. Бывшие арестанты арендуют ресторан рядом с банком и намереваются втихаря сделать подкоп к хранилищу, но неожиданно их заведение с тюремной кухней и хамским обслуживанием становится хитом у посетителей.

«Второй сезон «Ресторана по понятиям» — это уже полноценный сериал с сериями по 25 минут, в которых наши герои открываются с новых сторон. В первом сезоне мы не выходили из ресторана, а во втором — показываем мир вокруг наших героев и их попытки социализироваться в нем. Для этого нам пришлось с нуля отстроить не только декорации ресторана, но еще нескольких локаций, так как мы расширили географию сериала. У нас появились новые персонажи в лице Ивана Охлобыстина, Григория Сиятвинды и Марии Кравченко. Охлобыстин — владелец вегетарианского кафе, которое хочет выселить наших героев и забрать под свои нужны помещение «ресторана по понятиям», Мария Кравченко — повернутая на ЗОЖе героиня, которая в какой-то момент влюбляется в одного из наших героев.

Очень надеемся на третий сезон, так как сценарист первых двух сезонов Гайк Асатрян написал абсолютно шедевральный второй сезон и я уверен, что продолжение истории будет ещё более хитовой, чем первый сезон».

Режиссером проекта стал Давид Дадунашвили, продюсируют проект Сарик Андреасян, Гевонд Андреасян, Софья Митрофанова, Макар Кожухов, Марина Катая, Тина Канделаки, Борис Ханчалян, Аркадий Водахов.

В ролях: Владимир Вдовиченков, Владимир Сычев, Дмитрий Дюжев, Иван Кокорин, Иван Охлобыстин, Кай Метов, Виктория Богатырева, Любовь Успенская, Люся Чеботина, Мария Кравченко и другие.

Во втором сезоне будет 10 серий по 25 минут. Сериал будет эксклюзивно доступен подписчикам онлайн-кинотеатра PREMIER, а позже выйдет в эфире телеканала ТНТ.

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