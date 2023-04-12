УЛЬЯНОВСК: Региональный конкурс на соискание молодежной премии в области изобразительного искусства имени Д.И. Архангельского открыт!

В целях стимулирования и поддержки молодых художников, а также популяризации произведений изобразительного искусства творческой молодежи Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области и Ульяновский областной художественный музей объявляют конкурс на соискание молодежной премии в области изобразительного искусства имени Д.И. Архангельского.

Премия присуждается один раз в два года от результатам конкурса на соискание региональной молодежной премии в области изобразительного искусства имени Д.И. Архангельского молодым художникам в возрасте от 18 до 40 лет включительно, проживающим на территории РФ, обладающих исключительными способностями в области художественного творчества и создавшим оригинальные произведения изобразительного искусства.

Премия присуждается в следующих номинациях:

«Художник года. Молодое искусство»

«Новая генерация» (для молодых художников, постоянно проживающих в Ульяновской области».

Размер премии в каждой номинации составляет 50 тысяч рублей.

Заявки, оформленные в соответствии с изложенными в Распоряжении требованиями, принимаются до 1 августа 2023 года лично от авторов или их доверенных лиц в Молодежном центре современного искусства в рабочие дни по адресу: 432000, г. Ульяновск, ул. Ленина, 83, приемная директора.

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