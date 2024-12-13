В Москве отгремел Like Party «КОРПОРАТИВ»

Like FM продолжает серию своих дерзких, ярких вечеринок. После осеннего «ДЕВИЧНИКА» в оттенках фуксии радиостанция провела Like Party «КОРПОРАТИВ». Топовые артисты, стопроцентные хиты, неожиданные коллабы, необычные и стильные Деды Морозы в роли ведущих, розыгрыши и подарки – настоящий новогодний кач для слушателей устроили 11 декабря в клубе 1930 MOSCOW.

«КОРПОРАТИВ» – наша новая концепция, и уже очевидно – она зашла аудитории. Корпоратив у всех ассоциируется с ожиданием Нового года, праздника, когда можно отрываться, танцевать, слушать любимые песни. И артисты сегодня создали этот предновогодний вайб», – отметил генеральный директор ГПМ Радио Вадим Терещук. Он пожелал слушателям Like FM в следующем году больше ярких событий, счастливых моментов и пообещал, что в 2025-м Like Party вновь удивит не только крутым лайн-апом, но и новыми концептами.

Несмотря на плотный предновогодний график, главный корпоратив года собрал всех хедлайнеров чартов. «Ах, у ёлки, ах, у ели!» – пели GAYAZOV$ BROTHER$, драйв раздавали МОТ и Gayana, лирики добавил Леша Свик, а под треки bearwolf «Я с тобой» и «Один в поле воин» энергетика в зале зашкаливала. На сцену вышли настоящие амбассадоры крутой музыки Galibri & Mavik, Filatov & Karas, Мари Краймбрери, Ваня Дмитриенко, 5УТРА, ELMAN, Mona, Фейгин и новые звезды Саша Санта, Стэйси и Kamil KIKIDO.

«Мы хотели подарить людям праздник, ведь возможно у кого-то в этом году еще не было корпоратива. И это получилось – самый топ на сцене, концерт ведут Деды Морозы, на экранах сияет ёлочка, а на танцполе – множество гостей. Когда все танцуют, поют, синхронно показывают руками «сердечки», зажигают фонарики на телефонах – это же круто», – сказала генеральный продюсер ГПМ Радио Ирина Ипатова.

Вместе с музыкантами и слушателями Like FM из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска и других городов (победители локальных розыгрышей получили проходки на Like Patry и трансфер в столицу) отжигали и ведущие. В шубах цвета «безумная фуксия» и «сочный лайм» они устраивали «битву Дедов Морозов», проводили перекличку городов, разыгрывали стильные шоперы. «Обычно как-то все по стандарту проходит, но этот корпоратив точно запомнится. Я впервые видел Дедов Морозов в шубах таких оттенков, было прикольно», – признался ELMAN.

Поклонники продолжают узнавать Ваню Дмитриенко по-новому, недавняя смена имиджа артиста коснулась не только внешности, но и музыкального материала. Полюбившаяся многим песня «Венера-Юпитер» в новой аранжировке стала настоящим новогодним подарком. «Очень драйвово вышло, настроение максимально повысилось», – заметили после его выступления Анна и Никита Беляковы (5УТРА). Они рассказали, что в этом году уже выпустили 12 песен и скоро, возможно, выйдет еще одна, а главный итог года для них – невероятный фит с Сергеем Жуковым. «Теперь мечтаем записать песню с Бастой и написать хит, который бы попал в сердца миллионов», – поделились планами солисты 5УТРА.

За кулисами артисты вспоминали и самые необычные корпоративы (например, Filatov & Karas однажды выступали в строящемся корабле, где не прекращалась работа), а со сцены поздравляли с наступающим Новым годом. «Главное – не бойтесь задавать себе новые цели, чтобы мотивация просыпаться по утрам была достаточно сильной. Мне кажется, важно делать маленькие шаги каждый день, и делать их с удовольствием. В этом и есть частичка магии», – пожелала Gayana.

По словам организаторов, успех «КОРПОРАТИВА», а до этого и «ДЕВИЧНИКА», вдохновляет на продолжение.