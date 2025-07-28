Игорь Чехов вспомнил начало любовной истории с Юлей Топольницкой

Что может быть лучше в субботнее утро, чем вкусная еда и любовь? Такое идеальное сочетание зрители ТВ-3 смогли увидеть в шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой. Любовное настроение». Гость ее программы актёр Игорь Чехов вспомнил самые яркие моменты истории любви с его женой Юлей Топольницкой и приготовил лёгкий афродизиачный салат.

«Морской бриз» — это не то, о чём вы мечтаете в знойном городе, это название салата из морепродуктов. Под ароматы жареных креветок и кальмаров, актёр признается, что несмотря на свою яркую и привлекательную внешность, не может назвать себя ловеласом. Более того, Игорь считает себя однолюбом.

Со своей будущей женой Юлей Топольницкой он познакомился на порожках театрального ВУЗа, куда они вместе поступали.

«Я увидел девушку со светлыми кудряшками в платье и на высоченных каблуках. Кто-то сказал Юле, что предпочтение отдают высоким актрисам, она всё время поступления ходила на каблуках», — вспомнил Чехов.

Также актёр рассказал, что сперва Юля пыталась обратить на себя внимание Игоря.

«Она ярко одевалась. Откровенно говоря, я даже замечал, что это было специально для меня», — поделился актёр своими воспоминаниями.