VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Регионы России

Т-Банк установил арт-банкомат на вершине курорта Роза Хутор

Регионы России

ФПРК поддержал съёмки роуд-муви о сибирских байкерах «Жизнь дорога»

Мир книг

«Вальс душ» Бернара Вербера – самая ожидаемая книжная новинка

Мир кино

«Время Счастливых»: онлайн-кинотеатры приступили к съемкам драмеди с Тихоном Жизневским и Ольгой Лерман

Санкт-Петербург

В Доме Радио начали реставрацию главного зала – Первой студии

Москва

На международном фестивале «Трапеция» установлен мировой рекорд

Регионы России

В Госдуме обсудили выборы финалистов «Культурной столицы 2027 года» и назвали лидеров народного голосования

Регионы России

Рекордное количество заявок на участие поступило в новом сезоне Всероссийского урбанистического Хакатона «Города»

ДомойLIFESTYLEИгорь Чехов вспомнил начало любовной истории с Юлей Топольницкой

Игорь Чехов вспомнил начало любовной истории с Юлей Топольницкой

editor
By editor
75
Игорь Чехов и Анфиса Чехова. Фото © пресс-служба ТВ-3
Игорь Чехов и Анфиса Чехова. Фото © пресс-служба ТВ-3

Что может быть лучше в субботнее утро, чем вкусная еда и любовь? Такое идеальное сочетание зрители ТВ-3 смогли увидеть в шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой. Любовное настроение». Гость ее программы актёр Игорь Чехов вспомнил самые яркие моменты истории любви с его женой Юлей Топольницкой и приготовил лёгкий афродизиачный салат.

«Морской бриз» — это не то, о чём вы мечтаете в знойном городе, это название салата из морепродуктов. Под ароматы жареных креветок и кальмаров, актёр признается, что несмотря на свою яркую и привлекательную внешность, не может назвать себя ловеласом. Более того, Игорь считает себя однолюбом.

Со своей будущей женой Юлей Топольницкой он познакомился на порожках театрального ВУЗа, куда они вместе поступали.

«Я увидел девушку со светлыми кудряшками в платье и на высоченных каблуках. Кто-то сказал Юле, что предпочтение отдают высоким актрисам, она всё время поступления ходила на каблуках», — вспомнил Чехов.

Также актёр рассказал, что сперва Юля пыталась обратить на себя внимание Игоря.

«Она ярко одевалась. Откровенно говоря, я даже замечал, что это было специально для меня», — поделился актёр своими воспоминаниями.

Предыдущая статья
«Нужна только искра!»: о музыке и артистах 2010-х годов выпустили комикс
Следующая статья
Каждый второй турист выбирает юг и запад Москвы

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru