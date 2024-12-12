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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Российский национальный музей музыки представил выставку «Вкусные истории Нового года»

editor
By editor
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К-Фельдман-Вальс-Зефир
К. Фельдман. Вальс «Зефир»

Выставка знакомит посетителей с музыкальными произведениями композиторов, которые сочиняли музыку, посвященную разнообразным видам лакомств.

Среди наиболее ярких экспонатов – автограф партитуры балета Петра Чайковского «Щелкунчик» 1892 года, эскизы декораций и костюмов к балетным спектаклям мастеров театральной декорации Тамары Старженецкой, Энара Стенберга, Валерия Доррера, открытки-вкладыши в коробки конфет художника Николая Каразина, посвящённые опере Михаила Глинки «Жизнь за царя», нотные издания «Вальс монпансье» и Вальс «Зефир» композитора Карла Фельдмана конца XIX века, клавир «Кофейная кантата» Иоганна Себастьяна Баха, в которой композитор с юмором размышляет о вреде/пользе любимого напитка, медный тульский самовар, принадлежавший русскому басу Фёдору Шаляпину, и самовар музыканта, эстрадного певца и актёра Леонида Утёсова, оригинальная упаковка кондитерской фабрики «Товарищество паровой фабрики шоколада, конфет и чайных печений «Эйнем»» — шкатулка для бисквита из красного дерева 1896 года.

«Новый год – это праздник, который любят и дети, и взрослые. Это праздник с нарядной елкой, подарками и сладостями. Наша выставка погружает в мир музыкальных произведений, вдохновленных популярными лакомствами и десертными напитками, создавая ту самую атмосферу новогоднего чуда», — поделился генеральный директор Российского национального музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Брызгалов.

Кофе, шоколад и чай давно перестали быть для нас диковинными экзотическими продуктами – а ведь когда-то из-за них рушились целые империи, совершались тайные экспедиции секретных агентов, гонки на скоростных судах, росло фантастическое богатство торговых компаний. Вкусные истории расскажут о том, как все это связано с музыкой.

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