Российский национальный музей музыки представил выставку «Вкусные истории Нового года»

Выставка знакомит посетителей с музыкальными произведениями композиторов, которые сочиняли музыку, посвященную разнообразным видам лакомств.

Среди наиболее ярких экспонатов – автограф партитуры балета Петра Чайковского «Щелкунчик» 1892 года, эскизы декораций и костюмов к балетным спектаклям мастеров театральной декорации Тамары Старженецкой, Энара Стенберга, Валерия Доррера, открытки-вкладыши в коробки конфет художника Николая Каразина, посвящённые опере Михаила Глинки «Жизнь за царя», нотные издания «Вальс монпансье» и Вальс «Зефир» композитора Карла Фельдмана конца XIX века, клавир «Кофейная кантата» Иоганна Себастьяна Баха, в которой композитор с юмором размышляет о вреде/пользе любимого напитка, медный тульский самовар, принадлежавший русскому басу Фёдору Шаляпину, и самовар музыканта, эстрадного певца и актёра Леонида Утёсова, оригинальная упаковка кондитерской фабрики «Товарищество паровой фабрики шоколада, конфет и чайных печений «Эйнем»» — шкатулка для бисквита из красного дерева 1896 года.

«Новый год – это праздник, который любят и дети, и взрослые. Это праздник с нарядной елкой, подарками и сладостями. Наша выставка погружает в мир музыкальных произведений, вдохновленных популярными лакомствами и десертными напитками, создавая ту самую атмосферу новогоднего чуда», — поделился генеральный директор Российского национального музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Брызгалов.

Кофе, шоколад и чай давно перестали быть для нас диковинными экзотическими продуктами – а ведь когда-то из-за них рушились целые империи, совершались тайные экспедиции секретных агентов, гонки на скоростных судах, росло фантастическое богатство торговых компаний. Вкусные истории расскажут о том, как все это связано с музыкой.