САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Новогодние каникулы в Молодежном театре на Фонтанке

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 В канун Нового года, 31 декабря, в Молодежном театре будет показан премьерный спектакль. На Большой сцене пройдёт спектакль #Женитьба_net по пьесе Н.Гоголя. Ещё никто до режиссёра Александра Кладько не переносил проблематику героев этой пьесы в виртуальное пространство. Посмотреть, что из этого получилось, можно 31 декабря и 2 января.  

молодежный театр на фонтанке

В январе исполняется 400 лет со дня рождения великого французского комедиографа Жана-Батиста Мольера. 4 января зрители Молодежного театра смогут увидеть спектакль «Кабала Святош/Мольер». Обращаясь к пьесе Михаила Булгакова, режиссер Семён Спивак приглашает зрителя поразмышлять о свободе творчества и взаимной ответственности творческой личности и общества друг перед друг другом. В главной роли – заслуженный артист России Сергей Барковский.

  Во время новогодних каникул также состоятся спектакли «Обыкновенные чудики», «Школа налогоплательщиков», «Синие розы», «Три сёстры», «Жозефина и Наполеон», «Наш городок», «Без вины виноватые» и другие популярные постановки театра.  

Сразу после каникул Молодежный театр станет на год взрослее – 18 января 2022 года театру исполнится 42. В этот раз день рождения Молодежный намерен провести с молодежью: театр соберёт в своих стенах участников и финалистов конкурса рецензий «Верю! Молодые о Молодежном». Будут подведены итоги и состоится награждение победителей. На конкурс, который в этом году проходил впервые, было подано более 100 заявок от выпускников школ, студентов колледжей и вузов.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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