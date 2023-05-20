В Cube.Moscow открываются 12 новых выставок!

20 мая в большом выставочном зале Cube.Moscow Postrigay Gallery представляет коллективный pop-up проект [Пре]мудрости, посвященный уникальности природы в разных ее проявлениях. Авторы работ, которые можно увидеть на выставке, с помощью визуальных образов современного искусства размышляют о том, где стирается грань между рукотворным произведением художника и природой. Художники исследуют широкий спектр природных явлений, представляя свои неожиданные ассоциации и личный опыт взаимодействия с природой в современном прочтении. В масштабной экспозиции — работы более 40 современных художников, предоставленные галереями: a-s-t-r-a, Art&Brut, Arts Square, Deep List, Gridchinhall Gallery, MaxArt, pop/off/art, Textura, Totibadze Gallery, К35, Е.К.АртБюро.

Главным куратором выставки выступила искусствовед Анастасия Постригай, а также искусствоведы и действующие преподаватели Академии OP-POP-ART, среди которых: Мария Панек, Юля Карпенкова, Елена Немыкина, Анастасия Егорова, Дарьяна Смирнова, Елизавета Никонова. В рамках концепции создатели выставочного проекта предлагают зрителям увидеть: природа — и есть самое главное произведение искусства, в котором заложена божественная сущность.

PA Gallery показывает персональную выставку художницы Ани Жёлудь «Другая икона» — инсталляцию, в которую вошли около 50 работ из двух серий: живописные изображения кухонной посуды из металла и объекты из металлического прута, изображающие дома, некоторые из которых вписаны в анонимные кубические объемы. В рамках проекта художница исследует дихотомию «храм — это музей, а музей — храм», через которую раскрывается идея об отношениях человека с миром духовным и миром материальным.

Галерея Syntax представляет совместный проект «Dream X 2 Техники эскапизма» Арута Овсепяна и Анны Сави, посвященный сну как побегу от реальности. Суть первой «техники» раскрывает художник Арут Овсепян — в его работах сон предстает как портал в мир абсолютной безмятежности. В свою очередь работы художницы Анны Сави отсылают к противоположному представлению о сне, как о тяжелом, давящем состоянии гиперсомнии.

В галерее M.A.R.S.H. открывается выставка Ильи Качаева «Деформация». С помощью бумаги художник фиксирует и как бы «замораживает» во времени следы материальных предметов, которые своим появлением в окружающей действительности деформируют наше восприятие реальности. Формы и текстуры пяти стальных предметов, оттиски которых мы видим на бумаге, предлагают зрителю не блеск хромированной поверхности, а лишь предположение этого блеска, не звон металла, а лишь его предчувствие.

Most Wanted Gallery представляет персональную выставку Варвары Кулешовой «Дом музыки», которая рассказывает личную историю отношений художницы с Домом музыки на Космодамианской набережной в Москве. Это история возникновения интереса к собственному неприятию эстетики здания через гиперболу стремления понять другого, о неизбежном контакте с объектом раздражения, изменении эстетических предпочтений и представлений о красоте.

Новый проект в Arts Square Gallery — персональная выставка Торнике Бенделиани «Там и здесь» о вере в художественный образ, противопоставленный повседневной реальности. В названии выставки «Там и здесь» заключена идея, призывающая зрителя обратить внимание не только на изображенное в пространстве картины, но и на то, что находится «вне произведения» — в сфере чувственного восприятия.

Art it Easy представляет персональную выставку молодой художницы Ксении Олейник, которая создает свои работы в технике ручной аппликации. Главный источник идей и вдохновения для художницы — бытовые моменты человеческой жизни. В ее практике повседневные ситуации превращаются в интересные объемные сюжеты.

Галерея КультПроект открывает две выставки: «Виктору Умнову посвящается…» — проект приурочен ко дню рождения художника Виктора Умнова и включает в себя произведения разных этапов его творчества, а также выставку графического искусства «Звездный атлас», в которую вошли работы пяти мастеров — Татьяны Баданиной, Владимира Башлыкова, Александра Морозова, Владимира Наседкина и Петра Перевезенцева.

Kupol Gallery представляет проект «Долгая Счастливая Ночь» объединения «Площадка 112» художников Насти Миро, Всеволода Саплина и композитора Михаила Мясоедова. Выставка состоит из видеоэтюда, который смонтирован из кадров, отснятых художниками в посёлке Диксон, самом северном поселении России, и керамических скульптур, изображающих мух.

Еще один новый проект Postrigay Gallery «Спрятанное время» — персональная выставка художницы Лены Марру, которая исследует в своих живописных работах тему детства и воспоминаний. В экспозиции представлены картины и объекты, пропитанные особенной атмосферой прошлого. Картины Лены Марру, как вспышки воспоминаний из детства, в которых сюжетные линии, цветовая палитра и композиция обостряют теплые моменты личного опыта и восприятия окружающего нас мира.

В пространстве лектория Cube.Moscow проект VM-Art Studio представляет выставку «Коллекция картин Сена Бейона». Автор работ Сен Бейон в своих произведениях пытается передать интенсивную энергию, которая пронизывает математику, музыку, электрификацию ученого Николы Теслы, танец Болеро и оставляет пространство для размышлений и переживаний зрителей, которые не должно затмевать высказывание самого художника.

В пространстве арт-платформы Cube.Moscow продолжают работу: персональная выставка Ивана Архипова «Жатва» в 159F Gallery. В экспозиции показаны графические работы, созданные художником во время пребывания в резиденции Shangyuan в Китае. Отсутствие в мастерских офортного станка привело к появлению авторского медиума: используя найденный в окрестностях большой камень в качестве пресса, художник создал несколько серий в техниках гравюры по металлу, ксилографии и линогравюры. А также выставка о замедлении, созерцании и преодолении тревожных состояний Вероники Козаченок «Интуитивная композиция» в галерее ЛУЧ.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.