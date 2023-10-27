Фестиваль «Видеть и слышать» проходит в Московском доме художника. Жители и гости столицы могут бесплатно посетить ежедневные экскурсии и концерты духовной музыки, мастер-классы художников и мастерские для детей и взрослых, лекции по христианскому искусству и круглые столы, показы фильмов и творческие встречи с презентациями книг.

Торжественная церемония открытия фестиваля прошла накануне в Московском доме художника. Гостей фестиваля приветствовали народный художник РФ, член Президиума Российской академии художеств, председатель Правления Московского Союза художников Виктор Глухов, руководитель финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата Русской Православной Церкви, викарий Святейшего Патриарха Московского, епископ Наро-Фоминский Никандр, архитектор, руководитель мастерской «Прохрам», член Союзов архитекторов России и Беларуси Дмитрий Остроумов.

Приветственные слова в адрес участников Фестиваля направили вице-спикер Госдумы Леонид Слуцкий и ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

Генеральный продюсер фестиваля, руководитель мастерской «Царьград» Дмитрий Трофимов, приветствуя участников и гостей, отметил, что фестиваль «Видеть и слышать» показывает главное: искусство Церкви живо.

«Наш Фестиваль очень важен не только для сообщества художников, но и для всего нашего общества, потому что являет всем живую традицию Церкви. Художники, которые представили свои работы на выставку, очень разные, но при этом они едины в любви ко Христу. Та свобода творчества, которая присутствует в каждой работе художника, возможна только в соотнесении со смыслами Священного Писания», — рассказал Дмитрий Трофимов.

Фото предоставлены пресс-службой фестиваля (Михаил Еремин)

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