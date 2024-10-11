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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВ «Москве» представили альманах «КиноРепортера» «Пять лет. Избранное»

В «Москве» представили альманах «КиноРепортера» «Пять лет. Избранное»

editor
By editor
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кинорепортер

В книжном магазине «Москва» состоялась презентация специального коллекционного издания — сборника лучших материалов журнала «КиноРепортер» последних лет. В альманах вошли самые яркие фотосессии отечественных звезд и наиболее интересные аналитические материалы. В формате избранных цитат читатель встретится с Никитой Ефремовым, Светланой Ивановой, Дмитрием Лысенковым, Юлией Снигирь, Максимом Матвеевым, Александрой Урсуляк и мэтром отечественного кинематографа, патроном журнала Никитой Михалковым.

В презентации приняли участие актриса театра и кино, телеведущая, ведущая актриса МХТ имени Чехова и Театра на Бронной Александра Ребенок, актриса, звезда сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» и фильма «Бременские музыканты» Валентина Ляпина и актер театра и кино, телеведущий, заслуженный артист России Александр Олешко. Все желающие смогли получить автограф именитых гостей на страницах альманаха. В книжном магазине «Москва» можно приобрести две версии издания — в мягком и твердом переплете.

Бессменный главный редактор и редакционный директор «КиноРепортера» Мария Лемешева поблагодарила собравшихся за неослабевающий интерес к журналу и призналась, что отобрать для альманаха самые яркие публикации было непросто, поскольку качество — постоянный приоритет в работе редакции. По ее словам, «КиноРепортер» со дня своего рождения не только отражает, но и старается формировать тренды в творчестве киносообщества:

«Под эгидой журнала мы проводим две национальные премии. Это премия “Событие года”, которая отмечает самые значимые события в российской киноиндустрии, и “Аванс” — в поддержку молодых и перспективных артистов, с торжественной церемонией вручения в рамках программы Московского международного кинофестиваля. И, как показывает практика, нам удается быть на шаг впереди: все, кого мы отметили премией “Аванс”, со временем стали звездами отечественного экрана».

По словам Александры Ребенок, очень здорово, что пять лет назад команда журнала во главе с Марией Лемешевой не побоялась отказаться от зарубежной лицензии и сделать собственное российское издание, посвященное кино и театру:

«Сегодня “КиноРепортер” — это лучшее издание о кино не только для читателей, но и для профессионалов. Быть на его страницах, а тем более на обложке — большое удовольствие и честь. Если журнал тебя отметил, значит, что ты в тренде, что у тебя вышло что-то действительно важное и успешное. Это та обратная связь, которая очень поддерживает и мотивирует на следующие роли в театре и в кино. Надеюсь, что у нас будет еще очень много поводов для творческих встреч».

Александр Олешко очень торопился на свой творческий вечер в Театре им. Вахтангова под названием «Давайте негромко», он нашел время прийти и поддержать команду издания и поздравить ее с выходом киноальманаха. Он сравнил биографию любого творческого человека с кардиограммой и сказал, что «Кинорепортер» позволяет зафиксировать все важные ее точки:

«Благодаря журналу, а теперь и киноальманаху мы можем проследить не только, что происходило с кинематографом, но и что происходило с артистом, как он сомневался, побеждал, проигрывал. Мне очень нравится изречение, что некоторые люди забывают расписаться в списке присутствующих на Земле. Так вот “КиноРепортер” не дает нам затеряться».

Все собравшие отмечали профессионализм команды издания, их неравнодушное отношение к делу и желание сделать все на 100%.

«Вы держите очень высокий уровень, — сказала Александра Ребенок. — К сожалению, сегодня частенько приходится давать интервью людям, которые ничего не понимают в нашей профессии или представляют ее себе довольно умозрительно. Обычно это очень скучно, а беседа скатывается в нечто бытовое. И какое удовольствие общаться с журналистами и интервьюерами “КиноРепортера”, которые всегда могут поддержать разговор на высоком профессиональном уровне!»

Мнение Александры Ребенок поддержала и Валентина Ляпина:

«Очень круто, что “КиноРепортер” в каждой фотосессии, в каждом интервью пытается раскрыть героя по-новому, показать его с неожиданной стороны. Все, в том числе специалисты индустрии, привыкли видеть меня исключительно милой, улыбчивой, веселой, а команда журнала создала для меня невероятный образ, который показал меня совершенно другой. После этой фотосессии и продюсеры, и режиссеры взглянули на меня несколько иначе и подумали: не предложить ли ей какие-то другие роли с более сложным характером?»

«КиноРепортер», преемник российской версии журнала The Hollywood Reporter, которой с 2011 года руководила Мария Лемешева, добившаяся первой в мире зарубежной лицензии на выпуск легендарного издания, выходит с 2018 года. Кроме того, Лемешева известна своими интервью с Фрэнсисом Фордом Копполой, Квентином Тарантино, Люком Бессоном, Мерил Стрип, Ричардом Гиром, Джеком Николсоном, Милой Йовович, а также созданием серии документальных лент о знаменитых артистах России. Высочайший уровень экспертизы, журналистское мастерство и страстная любовь к кино позволяют коллективу «КиноРепортера» прекрасно ориентироваться в гуще ключевых кинособытий планеты, держать руку на пульсе отечественной киноиндустрии.

Фото – СобКор.

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