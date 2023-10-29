Вместе с российскими учеными в конференции в Клину участвовали докладчики из Республики Беларусь, Нидерландов, США и Израиля. Сотрудники Бахрушинского театрального музея представили научному сообществу эскизы декораций и костюмов авторства Аполлинария Васнецова, Бориса Мессерера, Карла Вальца и Симона Вирсаладзе, а также редкие, ранее не публиковавшиеся, фотографии брата композитора Модеста Чайковского и драматурга Виктора Крылова.

26-27 октября Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского в Клину и Государственный институт искусствознания провели традиционную научную конференцию «П.И. Чайковский и его наследие в XIX-XXI веках: забытое и новое». Бахрушинский театральный музей представляли сразу три докладчика – научные сотрудники Дарья Лаврова («Модест Ильич Чайковский и другие лица. Фотографии из фонда ГЦТМ им. А.А. Бахрушина»), Анастасия Лебедева («Творчество П.И. Чайковского в сценографии XIX–XX веков») и Елизавета Ковель («Балет «Лебединое озеро» П.И. Чайковского: герменевтический анализ»).

Во время изучения фотографий из фондов Бахрушинского музея, связанных с персоной Петра Чайковского, обнаружились значимые связи между людьми, изображенными на них – все они так или иначе пересекались с композитором в последние годы его жизни.

«Отмечу важный для Бахрушинского музея момент – эти люди имели непосредственное отношение к миру театра. Речь идет о брате композитора – Модесте Ильиче Чайковском и его круге общения. На одном из снимков запечатлен Виктор Александрович Крылов. С 1893 по 1898 год он был заведующим репертуарной частью Александринского театра и начальником репертуарной части петербургских Императорских театров. Крылов был незаурядной личностью и влиятельным человеком в театральном мире. Также внимания заслуживает фотография молодого артиста, будущего корифея Александринского театра Юрия Михайловича Юрьева. Он познакомился с Петром Ильичом в Петербурге в начале 1893 года. В своих «Записках», изданных в 1948 году, Юрьев поделился воспоминаниями о последних днях жизни великого композитора», – рассказала Дарья Лаврова.

В рамках направления «П.И. Чайковский и его наследие в разных видах искусства» Анастасия Лебедева представила уникальные эскизы декораций и костюмов из фондов Бахрушинского музея к постановкам «Опричник», «Евгений Онегин», «Спящая красавица» и «Пиковая дама». Автор рассказала об особенностях художественного оформления спектаклей, а также о реакции современников и критиков на стилистику в сценографии XIX-XXI веков.

«У меня было три основных критерия для проведения исследования и отбора материалов. Первый – в ограниченное время сделать объективное описание разных художественных стилей и направлений в театре на протяжении двух столетий. Второй – представить часть замечательной коллекции фондов Бахрушинского музея. И третий, возможно самый субъективный, – выбрать наиболее перспективные для сравнительного анализа работы», – отметила Анастасия Лебедева.

Елизавета Ковель представила анализ интерпретаций балета П.И. Чайковского «Лебединое озеро» хореографами XIX, XX и XXI веков. Особое внимание автор уделила принципам работы с музыкальным материалом как отдельным персонажем произведения.

«Благодаря Петру Ильичу, провозгласившему «Балет – та же симфония», музыка к танцевальному спектаклю перестала играть роль прислужницы, иллюстратора, но стала полноправным участником действа. И в этом великий композитор предугадывает поиски особого универсального пути раскрытия музыки и других видов искусств в театре XX века», – подчеркнула Елизавета Ковель.

В ноябре 2023 года исполняется 130 лет со дня смерти П.И. Чайковского. На конференции, посвященной наследию великого композитора, обсуждали новые факты его жизненного и творческого пути, историю создания сочинений, современное состояние архива, а также исполнительские интерпретации и режиссерские прочтения произведений.

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