26 октября «Самолет» представил документальный эксплейн-альманах «Живите лучшую жизнь» в кинотеатре «Художественный». Сериал посвящен изменениям, которые произошли с пятью главными сферами жизни за последнее время. Пять молодых режиссеров исследуют, как эти изменения повлияли на качество жизни человека в современном городе.

Гостями премьерного показа стали: Мила Ершова, Ксения Дукалис, Борис Кузин, Денис Симачев, Елена Кулецкая, Мария Белова, Татьяна Струженкова, Дмитрий Коваль, Денис и Елена Кукояка, Анна Богомолова, Василий Михайлов и многие другие.

Среди героев и экспертов проекта — актер Павел Рязанов, блогер Ксения Дукалис, шоумен Эмир Кашоков, актриса Мила Ершова, актер Вова Аверьянов, шеф-повар Евгений Викентьев, фуд-блогер Борис Кузин и другие. Кроме того, в съемках проекта приняли дизайнеры, психолог, урбанист, социолог.

Режиссерами альманаха выступили документалисты Мила Выборных («Красиво»), Никита Карих («Нескорый поезд»), а также Оля Панкова, Сергей Павлов и Георгий Покровский, для которых эта работа стала дебютной.

На премьерном показе гостям показали две серии проекта — «Я вчера, сегодня, завтра», посвященную саморазвитию, и серию «Еда, давай дружить!» про гастрономию и физическое здоровье. В перерыве между сериями прошел паблик-ток с кинокритиком Егором Москвитиным.

Ксения Дукалис

Андрей Бацуев

Анна Богомолова

Борис Кузин

Вася Михайлов

Владимир Аверьянов и Анита Запороцкова

Григорий Служитель

Денис Симачев и Елена Кулакова

Дмитрий Коваль

Елена Кулецкая

Ксения Шипилова

Мария Белова

Мила Ершова

Михаил Гурай

Сергей и Екатерина Аутраш

Татьяна Струженкова

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