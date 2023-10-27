26 октября «Самолет» представил документальный эксплейн-альманах «Живите лучшую жизнь» в кинотеатре «Художественный». Сериал посвящен изменениям, которые произошли с пятью главными сферами жизни за последнее время. Пять молодых режиссеров исследуют, как эти изменения повлияли на качество жизни человека в современном городе.
Гостями премьерного показа стали: Мила Ершова, Ксения Дукалис, Борис Кузин, Денис Симачев, Елена Кулецкая, Мария Белова, Татьяна Струженкова, Дмитрий Коваль, Денис и Елена Кукояка, Анна Богомолова, Василий Михайлов и многие другие.
Среди героев и экспертов проекта — актер Павел Рязанов, блогер Ксения Дукалис, шоумен Эмир Кашоков, актриса Мила Ершова, актер Вова Аверьянов, шеф-повар Евгений Викентьев, фуд-блогер Борис Кузин и другие. Кроме того, в съемках проекта приняли дизайнеры, психолог, урбанист, социолог.
Режиссерами альманаха выступили документалисты Мила Выборных («Красиво»), Никита Карих («Нескорый поезд»), а также Оля Панкова, Сергей Павлов и Георгий Покровский, для которых эта работа стала дебютной.
На премьерном показе гостям показали две серии проекта — «Я вчера, сегодня, завтра», посвященную саморазвитию, и серию «Еда, давай дружить!» про гастрономию и физическое здоровье. В перерыве между сериями прошел паблик-ток с кинокритиком Егором Москвитиным.
Ксения Дукалис
Андрей Бацуев
Анна Богомолова
Борис Кузин
Вася Михайлов
Владимир Аверьянов и Анита Запороцкова
Григорий Служитель
Денис Симачев и Елена Кулакова
Дмитрий Коваль
Елена Кулецкая
Ксения Шипилова
Мария Белова
Мила Ершова
Михаил Гурай
Сергей и Екатерина Аутраш
Татьяна Струженкова
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.