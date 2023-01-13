В Москве открывается персональная выставка Александра Рыжкина, посвященная русской народной мудрости

В Выставочном зале на улице Академика Варги Объединения «Выставочные залы Москвы» откроется персональная выставка Александра Рыжкина, посвященная русской народной мудрости.

«Выше лба уши не растут», «На колокол глядя, звонить не научишься», «Когда рук много – работа спорится» и другие всем известные пословицы и поговорки по сей день широко используются в устной речи, посредством которой из поколения в поколение сохраняется и передается национальная художественная традиция. Данная область фольклора является неисчерпаемым источником вдохновения не только для исследователей языка, но и для современных художников. Визуальное сопровождение пословиц и поговорок придает более яркий и наглядный смысл многовековой мудрости.

Один из ярких примеров переосмысления устного народного творчества – графическая серия Александра Рыжкина. Словно совершив временное путешествие, лаконичные выражения предстают перед современниками в работах художника.

Мир русских сказок, пословиц и поговорок буквально раскроется перед зрителем на выставке. Сюжеты, рожденные мудростью народа, ассоциативные генетические цепочки, связывающие прошлое и настоящее, воплощены в графических листах. Полные мягкой иронии, смешные и подчас гротескные персонажи работ художника заставляют свежим взглядом посмотреть на обыденные бытовые ситуации в жизни человека.

В поисках выразительного языка, автор обращается к самым необычным формам: это гравюры и авторская CG графика.

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