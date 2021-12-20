В минувшие выходные Фонд Сергея Безрукова представил премьеру моноспектакля «Мой Лермонтов». В роли Лермонтова — Кирилл Зайцев, режиссер – Елена Черная. Премьера приурочена к 180-летию со дня гибели поэта.

Творчество Михаила Лермонтова и созданные им образы неразрывно связаны и переплетены с личностью поэта, его яркой, трагической судьбой. Жизнь поэта сама по себе могла бы стать произведением искусства и до сих пор вызывает не меньший интерес, чем его гениальная поэзия и проза.

«Мой Лермонтов» — так назвал свой моноспектакль актер Кирилл Зайцев. «Нам бы хотелось, чтобы после спектакля зрители заново открыли для себя Лермонтова, его личность и его творчество, и как минимум захотели взять в руки книгу и перечитать его стихи, его прозу. Если это получится, я буду счастлив», — признается артист. Образ поэта в спектакле создается из его стихов, фрагментов писем и прозы, объединенных темой Кавказа.

Рассказывая о замысле спектакля, режиссер Елена Черная отметила: «В этом году исполнилось 180 лет со дня смерти Михаила Юрьевича Лермонтова, но его до сих пор помнят и чтут. Более того, чем дальше движется история, тем становится яснее, что есть имена, ярчайшие жемчужины, значение которых со временем возрастает, а не убывает. Это касается и Лермонтова. И потому нужно снова и снова исследовать его судьбу, его личность, — возможно, что-то было недооценено, либо оценено ошибочно. И нам с актером Кирилом Зайцевым очень захотелось сделать спектакль о личности, которая была столь неординарна».

Действие спектакля разворачивается на Кавказе, куда поэт был неоднократно сослан. Стихи и проза Лермонтова складываются в драматургически выстроенное повествование о последних годах его жизни. В исполнении Кирилла Зайцева звучат монологи Печорина из повести «Герой нашего времени», а также знаменитые поэтические строки Лермонтова о любви, размышления о восхитительной красоте природы и отвратительной жестокости войны. Спектакль раскрывает самые глубинные грани личности поэта. Он любит и ненавидит, тоскует и смеется, и все это происходит на фоне живописных горных пейзажей.

Кавказские горы были для Лермонтова священны. Здесь, находясь в ссылке, он воспевал великолепную природу Кавказа, — и здесь же получил жестокий опыт кровавой бойни. Здесь родились самые знаменитые его произведения, — и именно здесь в 26 лет он встретил свою трагическую гибель. Кавказ для Лермонтова – опыт любви и ненависти, возрождения и смерти.

Ощущение контраста замкнутого пространства, куда помещен человек, и величия горных просторов отображено и в сценографии спектакля: художники Роман Муромцев и Александр Войцеховский создают на сцене «образ каменного мешка», в котором прорублена брешь с видом на прекрасные горные пейзажи. Тем самым словно визуально воплощая лермонтовские строки:

«Давным-давно задумал я

Взглянуть на дальние поля,

Узнать, прекрасна ли земля,

Узнать, для воли иль тюрьмы

На этот свет родимся мы…»

Режиссер спектакля Елена Черная рассказывает:

– Мы взяли последний, самый странный и самый страшный период его жизни, когда он воевал на Кавказе. Все что он писал в то время, — и стихи, и «Герой нашего времени», — было так или иначе посвящено этой страшной, кровавой и невероятно жестокой войне. Самое острые, самые блестящие и самые горькие свои произведения он написал как раз в последние годы на Кавказе.

Лермонтов был очень умным и сложным человеком. Но эта сложность и сейчас заставляет нас думать, понимать, что происходит сегодня. Когда читаешь его произведения, то удивляешься, что этот мальчик мог так писать, ему было 26 лет, когда он погиб на дуэли. Лермонтов был человеком очень верующим и очень любил отчизну, и это есть в его стихах. Он писал: «Люблю отчизну я, но странною любовью». Но это была любовь. Об этом наш спектакль.

Я очень давно знакома с Кириллом Зайцевым, с тех пор как он начал учиться актерскому мастерству. Он очень одаренный человек, и с ним легко работать, это яркая индивидуальность. Мы уже работали с ним над спектаклем по повести «Герой нашего времени», где он играл Печорина. Но моноспектакль играть сложнее, потому что он держится на одном человеке, который несет на себе весь этот корабль, он один – его паруса, его дыхание, вдохновение.

Кирилл Зайцев, актер:

– Можно сказать, что этот моноспектакль – своего рода результат актерского тренинга. К примеру, артисты балета каждый день занимаются у станка, вокалисты распеваются. А я, когда у меня выпадали свободные дни, учил стихотворения Лермонтова, пел романсы на его стихи под гитару. Так постепенно собрался материал, который вылился в моноспектакль «мой Лермонтов».

Первое мое знакомство с Лермонтовым, как у всех, состоялась в детстве, но одно дело, когда ты читаешь в школе на уроках литературы, и совсем другое — когда уже в более зрелом возрасте ты это через себя пропускаешь. Для меня таким моментом стала роль Печорина в спектакле «Княжна Мэри» — это было первое мощное столкновение, пропускание через себя этой личности.

Наши герои, которых мы играем в кино и в театре, всегда оставляют след в нашем подсознании, меняют нас. И это счастье — прикоснуться к гениальности, приблизиться к нему хоть отчасти – в речи, в мыслях».

Следующие премьерные показы состоятся 19 и 25 января 2022 года на малой сцене Московского Губернского театра.

Фото – Даниил АРТЕМЬЕВ

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