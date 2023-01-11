СТОКГОЛЬМ: В Швеции открылась выставка художника из Омской области

В стокгольмской галерее Artsight открылась выставка работ художника творческого объединения «Сугроб» Антона Куприянова из города Тара Омской области. Во время открытия Антон Куприянов отметил, что переговоры со шведской галерей начались ещё во время пандемии. На выставке в Стокгольме представлены 14 работ, большинство из которых наполнено сюжетом зимы.

Руководитель галереи Artsight Карл де Буллуше говорит, что сразу влюбился в творчество Антона Куприянова.

«Он напоминает мне американского художника Эдварда Хоппера, которому тоже удалось умело отразить собственное настроение в пейзажах, которые он выбрал для своих работ. Но я бы сказал, что Антон идет ещё дальше в своем подходе к искусству, когда он упрощает и абстрагирует свои сочинения и обрамление произведения, как это делал Дэвид Хокни. Антон нашел стиль, который мгновенно полюбился посетителям. Все они, кажется, нашли личную связь с историей, которую он рассказывает в своих картинах, пусть это и сибирская история, а не шведская. Это и есть для меня определение великого художника», – отметил руководитель галереи Карл де Буллуше.

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