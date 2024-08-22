В киноцентре «Октябрь» состоялась премьера фэнтезийного экшена ВОРОН

В киноцентре «Октябрь» в Москве состоялась премьера фэнтезийного экшена ВОРОН. Гости показа стали первыми посетителями выставки постеров современных художников, вдохновленных графическим романом Джеймса О’Барра и его экранизацией.

В ВОРОНЕ режиссера Руперта Сандерса Билл Скарсгард примеряет на себя культовую роль Эрика, а его партнершей на площадке стала сыгравшая Шелли популярная британская певица и актриса FKA Twigs.

Гостями вернисажа, открывшегося на втором этаже кинотеатра «Октябрь», и премьеры фильма стали представители мира кино, медиа и искусства: актер Илья Виногорский и продюсер Петр Минаков, генеральный директор форума «Российский кинобизнес» Екатерина Бордачева, блогеры Таша Белая, Влад Лисовец, Анна Разумовская, Юлианна Матусевич, Виктория Яценко, Алина Фролкина и Анастасия Воевода, искусствоведы Наталья Вихрева, Варвара Прозорова, Светлана Николаева, арт-обозреватель Ольга Серегина, арт-директор Татьяна Алисова и другие.

Свои работы лично представили участники выставки постеров Никита Колбовский, Паша Харитонов, Полина Лаврикова, Артём Родин, Артём Ткач, а оценили их в выставочном объеме – члены жюри Мария Шервуд, Анна Малик-Короленкова и Виталий Гизатуллин.

После просмотра фильма состоялось живое и веселое обсуждение картины с Артемом Ремизовым и Максом Шишкиным, авторами телеграмм-каналов Ремизорро и ШишКИНО.