В Москве отреставрируют монумент «Покорителям космоса»

В столице отреставрируют один из самых известных и высоких памятников в России — 110-метровый монумент «Покорителям космоса». Он находится на аллее Героев Космоса (неподалеку от главного входа на ВДНХ). На данный момент уже подготовлен проект, согласно которому будут проводиться работы. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина. Работы планируют завершить до конца 2023 года.

«Мемориальный комплекс “Покорителям космоса” — памятник архитектуры, объект культурного наследия федерального значения. Специалисты проработали план его реставрации до мелочей. За два года будет проделан большой объем работы. Вместе со стелой в порядок приведут расположенный рядом памятник Константину Циолковскому», — рассказала Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Как отметила вице-мэр, специалисты очистят мемориал от загрязнений, приведут в порядок титановые пластины, а также устранят сколы, заделают трещины и швы на гранитных постаментах. Особое внимание уделят горельефам, надписям на стилобате и декоративным вентиляционным решеткам. После завершения работ все поверхности памятника покроют специальными защитными составами.

Памятник был создан по проекту известных советских архитекторов Александра Колчина, Михаила Барща и скульптора Андрея Файдыш-Крандиевского.

Монумент представляет собой взмывающую ввысь ракету, за которой тянется дымовой шлейф. Модель ракеты выполнена из титана, и ее шлейф полностью облицован отполированными титановыми пластинами, в которых отражается небо. Высокий монумент установлен на гранитном стилобате (постаменте). На нем бронзовыми буквами выложены поэтические строки советского писателя и государственного деятеля Николая Грибачева.

По бокам стилобата можно увидеть бронзовые горельефы. На них изображены люди, внесшие вклад в освоение космоса, — ученые, инженеры, рабочие и конструкторы. Нет только Сергея Королева. Его участие в запуске первого искусственного спутника Земли в то время было засекречено. Памятник Королеву появился на аллее Героев Космоса позже, уже после смерти ученого.

Кроме того, на поверхности стилобата бронзовыми буквами выложены цитаты из новостных сообщений ТАСС, посвященных основным космическим достижениям Советского Союза в 50–60-е годы XX века. Перед монументом установлен памятник Константину Циолковскому, выполненный из светло-серого гранита. Ученый изображен сидящим на скамье, его взгляд устремлен вдаль.

Идея увековечить космические достижения СССР в достойном их масштаба памятнике появилась в 1957 году после успешного запуска первого искусственного спутника Земли «Спутник-1». Через год был объявлен всесоюзный открытый конкурс на лучший проект будущего обелиска. Работы на конкурс приходили не только из разных городов СССР, но и из других стран. 365 лучших показали в Центральном выставочном зале «Манеж». В результате победил проект под названием «Народ-созидатель» — взмывающая ввысь ракета с дымовым шлейфом.

Планировалось, что высота памятника не превысит 50 метров. А шлейф ракеты изначально хотели облицевать дымчатым полупрозрачным стеклом с ночной подсветкой внутри. Однако решение со стеклом было не самым практичным, и по предложению конструктора-ракетостроителя Сергея Королева его заменили отполированными титановыми пластинами. Королев сыграл важную роль в строительстве памятника: он не только добился поставок дефицитного титана для его строительства, но и лично следил за тем, как идут работы. Также в процессе корректировок проекта высота памятника увеличилась до 110 метров.

Торжественное открытие памятника состоялось 4 октября 1964 года — в седьмую годовщину запуска «Спутника-1». Спустя три года вокруг него был разбит парк с мемориальной аллеей Героев Космоса, где впоследствии установили бюсты и памятники пионерам ракетостроения и космонавтам. А 10 апреля 1981 года — в 20-ю годовщину полета Юрия Гагарина — в стилобатной части монумента «Покорителям космоса» открылся Мемориальный музей космонавтики (сейчас — Музей космонавтики). Идея его создания тоже принадлежала Сергею Королеву. Он предложил ее еще на этапе работы над архитектурным проектом.

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