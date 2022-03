Книги и рисунки с автографами Пабло Пикассо, Марины Цветаевой, Иосифа Бродского выставят на торги «Литфонда»

10 марта аукционный дом «Литфонд» проведёт торги, на которые будут выставлены уникальные рукописи, книги и рисунки с автографами выдающихся художников, писателей и поэтов — Пабло Пикассо, Марины Цветаевой, Иосифа Бродского, Льва Толстого и других. Подробности ниже.

Книгу с рисунками и автографом Пабло Пикассо выставят на аукцион «Литфонда»

Книга с автографом Пикассо, рукописные стихи Цветаевой, рисунок Бродского и два рисунка Никулина, а также другие артефакты высокой культурной ценности будут выставлены на торги 10 марта в «Литфонде».

Рукопись Марины Цветаевой: пять стихотворений из цикла «Любви старинные туманы», датированная августом 1917, предстанет на аукционе по стартовой ставке 1 000 000 руб. Вероятнее всего, дата «Август 1917 г.» указывает на время «рождения» цикла. Рукопись происходит из архива Марии Самойловны Цетлиной (урожд. Тумаркиной, 1882–1976) — издателя, культурного деятеля русской эмиграции. Вторым браком она была замужем за литературным критиком, поэтом и переводчиком Михаилом Осиповичем Цетлиным (Амари).

Продажа артефактов и автографов Марины Цветаевой традиционно проходит в «Литфонде» по высоким ставкам. Так, например, ее автограф Борису Пастернаку на книге «Царь-девице» ушел в 2017 году за 5 750 000 руб. Судьба рукописного поэтического цикла 10 марта также весьма интригует.

Привлекает внимание ценителей раритетных лотов и книга с рисунком и автографом Пабло Пикассо «Личный мир Пабло Пикассо» (The private world of Pablo Picasso/ by David Douglas Duncan, Нью-Йорк: The Ridge press, 1958 г.). На титульном листе кубистический рисунок и дарственная, выполненные масляной пастелью и адресованные режиссеру Сергею Юткевичу: «Pour Serge Youtkevitch Picasso 9.5.58 Пикассо». Книга была подарена художником во время Каннского фестиваля 1958 года. Режиссер присутствовал на фестивале в качестве члена жюри. Экземпляр обладает коллекционной ценностью музейного уровня и будет выставлен на торги с начальной ставкой 1 000 000 руб.

Продолжением темы писательства и творческого духа станет на аукционе собрание предметов домашнего кабинета: письменные приборы, кабинетные сувениры, канцелярские принадлежности XIX-XX веков. Комплект включает страницу миниатюрного молитвослова (Англия, 1460-е гг. Пергамен), рукописный певческий сборник «Праздники великие» (1818 г., 338 с. 36×23 см) в цельнокожаном переплете на досках и с позолоченным обрезом, а также ежедневник высотой 52 см из мрамора, бронзы, с золочением (Франция, вторая треть XIX в.) и множество других уникальных изделий. Всего в наборе насчитывается 114 предметов. Полная коллекция выставлена на торги по стартовой цене 850 000 руб.

Безусловно музейным уровнем обладают записки и сочинения, «служащие к доставлению полного сведения о жизни и деяниях государя императора Петра Великого» из собрания императора Александра II (Во граде св. Петра: Печ. У Шнора, 1787-1788 гг.). Начальная стоимость за неполный сборник назначена 600 000 руб.

Особую радость библиофилам подарит на аукционе комплект с редкими томами до цензурных изъятий из сочинений графа Л.Н. Толстого в 20 томах. (М.: Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1911 г.). В собрание входят два редчайших тома, которые были изъяты цензурой и заменены новыми после перепечатки. В подобной сохранности, включая два изъятых цензурой тома, комплект признан исключительной редкостью. На торги его выставят по стартовой цене 300 000 руб.

Интерес для коллекционеров представляет и роман-путешествие вокруг света Жюля Себастьена Дюмон-Дюрвиля в 4-х частях, составленное из путешествий и открытий Магеллана, Тасмана, Дэмпира и др. (Ч. 1-4. СПб.: Издание А. Плюшара, 1836-1837, 1843). Все части оформлены в современные полукожаные переплеты и содержат карты и многочисленные изображения, гравированные на меди, с рисунков известного рисовальщика Сенсона, совершившего путешествие с Дюмон-Дюрвилем на Астролябии.

Французский мореплаватель Жюль Сезар Себастьен Дюмон-Дюрвиль (1790-1842) — офицер военного флота, ученый-океанограф и член Французского географического общества, который принял участие в трех кругосветных путешествиях (1822-1825, 1826-1828, 1838-1840 гг.). Во время них он провел множество исследований, большое значение имеют этнографические, океанографические, природоведческие наблюдения и картографические работы, позволившие уточнить карты берегов Тихого океана.

В ходе второго кругосветного путешествия на судне «Астролябия» Дюмон-Дюрвиль обнаружил следы погибшей экспедиции Лаперуза и подробно исследовал многие острова Океании. Объехав вокруг света, ученый «решился в форме романа изложить полное землеописание, соединив в нем факты из сочинений известных путешественников и приобретенные им самим». Стартовая ставка на книги заявлена в размере 400 000 руб.

«…Никакие мыслимые основания не могли подтолкнуть Вас к подобной глупости или наглости…» — это строки из письма императора Николая I, написанного собственноручно Максимилиану, герцогу Лейхтенбергскому, 29 января 1841 года, которое выставлено на торги с начальной ставкой 300 000 руб. На французском языке и на двух листах гербовой бумаги с вензелем «НI» император выносит вельможе выговор за нарушения протокола: «Моя сестра Королева Нидерландов [Анна, супруга короля Вильгельма II, Нидерландского] передала мне письмо, подписанное Вами и заверенное Вашей печатью. Его адрес, так же как и содержание самого письма, которое Вы позволили себе передать ей, столь странное, что я не знаю ни как отнестись к Вашему поступку, ни как понять его, так как никакие мыслимые основания не могли подтолкнуть Вас к подобной глупости или наглости….».

Возможно, речь в письме идет о каких-то любовных похождениях Максимилиана, ведь, по свидетельствам современников, брак герцога с Марией Николаевной, дочерью императора Николая I, заключенный по любви, с годами превратился в формальность и был источником светских сплетен.

Примечательно, что на одном из парижских аукционов в 2013 г. это уникальное письмо музейного уровня ушло с молотка за 12 585 евро.

Довольно любопытен для ценителей мемориальных произведений Исторический путеводитель по знаменитой столице Государства Российского (Ч. 1-4. М.: В Тип. С. Селивановского, 1827-1831 гг., Гурьянов, И.Г. Москва).

Путеводитель содержит три лишние гравюры из немецкого издания: в первый том вплетена гравюра с видом Московского Кремля, во второй — с видом Красной площади, в четвертый помещен портрет москвитянки. Издание, выставленное на торги, заключает в себе историю престольного града от начала до «наших» времен, а также описание всех важных событий, монастырей, церквей и разных памятников, с указанием времени и причин их основания. Изложены сведения о всех местах, «замечательных по какому-либо историческому происшествию», обычаи древних времен, различные церковные и гражданские церемониалы, богатство и штат Двора Царского. Содержится описание одежды, монетного курса и цен произведений, биографии Митрополитов и Патриархов, статистическое и топографическое обозрение столицы в «нынешнем» ее состоянии.

На аукцион 10 марта путеводитель заявлен по стартовой цене 200 000 руб. Для сравнения: один из прошлых аукционов сборник покинул по финальной ставке более чем в три раза выше: 750 000 руб.

Глубоким смыслом наполнен выставленный на торги рисунок Иосифа Бродского, сделанный шариковой ручкой по следам одного из разговора «Беседа с Михаилом Ардовым в Клементовском переулке о православии» (Москва, 1960-е гг.). Под изображением непосредственно самих Бродского и Ардова имеется подпись: «Мише на память об ученом разговоре в Клементовском переулке / Иосиф». Как много позже вспоминал писатель, летом 1995 года он получил от Бродского письмо с вопросом: «…как вы считаете, Мишенька, принадлежность к той или иной религиозной доктрине расширяет метафизический потенциал индивидуума или его сужает?» Ардов тогда ответил, что несомненно расширяет. «К сожалению, жить ему осталось уже так мало. То есть можно считать, что, может быть, он и делал в этом направлении какие-то шаги, но как далеко он пошел и что творилось в его замечательно умной голове, я думаю, мы никогда не узнаем…»,— поделился мыслями публицист. За философский рисунок поэта назначена стартовая цена 120 000 руб.

Впервые на аукционе будут выставлены еще два рисунка, также выполненные шариковой ручкой, но не шаржевого характера, авторства Юрия Никулина (М., 1975-1980 гг.). На одном из них изображено здание цирка на Цветном бульваре и громадная очередь в кассу. На другом — суровый офицер и солдаты с ружьями, а также оставлена запись: «Рис. Ю. Никулина (арт. цирка с 1946 года)». Произведения признаны большой редкостью и заявлены по стартовой ставке 70 000 руб.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru