Михаил Гуцериев и Слава представили «Голодную любовь»

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26 ноября в эфире российских музыкальных радиостанций состоялась премьера песни Славы «Голодная любовь» на стихи Михаила Гуцериева. Авторы музыки: Виктор Дробыш и Тимофей Леонтьев. В репертуаре певицы это уже шестая совместная работа с поэтом.

Ночь проходит, с ней живу не я.
Память, обновляя лица,
Нам даёт другие имена.
В сердце спит потухшая мечта,
Чувства без любви — пустыня.
Подо мной шатается земля.

Слава давно закрепила за собой образ сильной женщины, живущей по правилам, главные из которых — быть честной с собой и оставаться преданной своим чувствам. Артистка всегда поёт от первого лица. Новая песня не стала исключением. Стихи «Голодной любви» поэтично отражают её внутренний мир: искренний, смелый и обжигающе-страстный.

«Невероятное удовольствие работать с Михаилом Сафарбековичем. Все песни на его стихи в моём репертуаре какие-то магические. В каждой из них я показываю разные грани себя и своей жизни. «Голодная любовь» — абсолютно моя песня. Я прожила её от начала и до конца», — поделилась Слава.

Отдай любовь, открой на сердце дверь.
Моя любовь — голодный в клетке зверь, поверь.
Открой на сердце дверь.
Я ранена, как зверь…

Как признаётся певица, новая работа с Михаилом Гуцериевым перекликается с её хитом 2010 года: «Когда я впервые прочитала стихи к песне «Голодная любовь», то сразу поняла, что они в чём-то близки моей песне «Одиночество». Уверена, что «Голодная любовь» может стать моим вторым «Одиночеством», — рассказала Слава.

В самое ближайшее время певица приступит к съёмкам клипа на песню «Голодная любовь», а пока слушайте новинку в исполнении Славы в эфире музыкальных радиостанций и на всех цифровых площадках.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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