Чистопрудный Fest’ 2022: модный показ российских дизайнеров в Библиотеке-читальне им. А.С. Пушкина

18 сентября в Библиотеке-читальне им. А.С. Пушкина пройдёт показ российских дизайнеров: Маша Андрианова, Measure, muus, Agatha Ænter, Sasha Gapanovich, Соня в царстве Дива, Onsitsa. Объединит непохожих дизайнеров из разных регионов общее дыхание национальной традиции: старинная вышивка и вязаные аксессуары, натуральные ткани, забытый крой превратят женщин в произведение искусства. Начало в 19:00.

Показ станет экспериментом для всех участников события. В качестве моделей в дефиле участвуют работники более 20 библиотек Москвы. Сознательно организаторы показа решили отказаться от традиционного взгляда на модельную внешность, пригласив всех желающих попробовать себя на подиуме. Главный манифест показа: «Нет стереотипам. Я могу быть моделью!». Музыкальное сопровождение показа – это результат музыкальной лаборатории композитора ZAHOZHIY и этно певицы Татьяны Лариной. На показе зрители оценят синтез музыки в живом исполнении. Ярким завершением показа станет концерт аутентичной народной музыки студентов Российской академии музыки им. Гнесиных. За атмосферу вечера отвечает Dj Pako Veras.

Визажист показа — Екатерина Слепкова.

Бренды-участники показа:

Agatha Ænter создает одежду на стыке технологий и природы, развивается в сфере искусственного интеллекта, традиций и экологичного подхода к производству. Бренд сторонник ответственного отношения к природным ресурсам и развивает культуру бережного взаимодействия с вещами, ремеслами, материалами и традициями. Agatha Ænter интегрирует элементы народного наследия в современные изделия. Также поддерживает локальное производство Северного Кавказа и народных мастеров.

Сайт – https://agathaenter.com .

MEASURE — sustainable марка, созданная дагестанским дизайнером Зайнаб Сайдулаевой в 2018 году. Бренд делает выбор в пользу экологичного сырья, оптимизирует логистику и обеспечивает благоприятные условия труда. Работает с локальными мастерами. Оптимизирует ассортимент и количество коллекций, делая выбор в пользу небольших дропов. У бренда есть апсайкл линейка — чтобы минимизировать остатки тканей после отшива основной коллекции. Бренд также использует винтажные ткани.

Сайт – https://moskvichmag.ru/tag/odezhda-measure .

muus — основан в 2016 г. muus (муус) в переводе с якутского значит лед, вечная мерзлота. Это креативная женская одежда с акцентом на национальный костюм северных народов, при этом современная модная одежда для поклонниц новой интеллектуальной женственности. Главной идеей и ДНК бренда muus является симбиоз архаичных форм и современной культуры. В работе над концепцией коллекциями дизайнер Лена Максимова обращается к традициям, используя ремесленные техники, которые она переняла у мастериц из Якутии. В своей работе дизайнер пытается сочетать комфорт и самобытную эстетику, женственность и свободный крой, оригинальность и лаконичность, а неподдельное внимание к деталям, качеству материалов и пошива выделяют одежду бренда muus над продуктами «быстрой моды». За плечами бренда много побед на всероссийских и международных конкурсах дизайнеров (Адмиралтейская Игла, Русский Силуэт, Русские Сезоны и т.д.). Ранее коллекции muus были успешно представлены на подиумах в Санкт-Петербурге, Москве и Грузии. За последнее время одежду бренда стали носить известные художницы, галеристки, певицы и fashion-блоггеры такие, как певица Елка, Айдан Салахова, Ксения Чилингарова, Дуня Захарова и прочие. Бренд выступает за разумное потребление и не гонится за быстроменяющимися трендами. При пошиве новых изделий ателье марки использует исключительно качественные ткани, а также поддерживает справедливую оплату труда своих сотрудников.

Сайт – https://muusbrand.com .

Sasha Gapanovich — это эклектичный бренд женской одежды с Крайнего Севера. Философия бренда построена на размытости границ между арт-объектами высокой моды и повседневной одежды. Для дизайнера важна тема связи поколений, наследия предков, воспоминаний о детстве и светлой ностальгии по прошлому. Дизайнер переосмысляет традиционный русский народный костюм и, в частности, историю народов Севера.

Фирменные штрихи — рюши, ручная вязка, работа с объемами, многослойность, филигранная ручная работа.

Сайт – https://sashagapanovich.ru .

Masha Andrianova — это slow fashion бренд, который помогает девушкам раскрыть свою индивидуальность через историю своих корней и своей родной земли. В коллекциях используются только натуральные ткани приглушенных оттенков в палитре природы Русского Севера. Каждая модель бренда (рубаха, понёва, сарафан, кафтан) — это попытка дать ответ на вопрос о настоящем и будущем традиционного русского костюма.

Бренд Masha Andrianova — это одежда для тех, кто ищет себя, подходит к гардеробу философски и стремится выражать свои чувства через стиль и образ. Бренд участвовал в Ремесленном карельском кластере, в выставке в московском ДПИ и на венецианском Биеннале, в маркете Московской Неделе Моды. Представитель России в международном ремесленном фестивале Texto в Мехико в 2019 году. Статьи в Wonderzine, Forbes, Buro247 и Seasons.

Сайт – https://mashaandrianova.com .

Соня в Царстве Дива — дизайнерский проект российского режиссера Софьи Горленко, основанный в 2019 году. Вдохновение бренда — это концептуальное переосмысление корневого и русского-метафизического через одежду. Аутентика, философия, метафизика, индивидуальность, смелость и безграничная свобода самовыражения, близость к корням и природе — вот то что формирует бренд.

Сайт — https://soniaindivoland.com .

Onsitsa – бренд в 2019 году основала выпускница МГХПА им. Строганова Елена Таш. Редкие ткани и фурнитуру дизайнер ищет в частных коллекциях и бережно собирает на барахолках. Вдохновение Елена черпает из сказок и мифологии. Одежда в коллекциях напоминает переосмысленный русский костюм: рубахи, сарафаны, платки, кокошники и традиционные жилетки — коротены. Все вещи выпускают малыми тиражами или в единичном экземпляре.

Сайт – https://onsitsa.ru .

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