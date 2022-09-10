С 1 по 10 октября в Москве пройдет Международный фестиваль моноспектаклей SOLO. В четырнадцатый раз Союз театральных деятелей России и Театральный центр СТД РФ «На Страстном» соберут лучшие спектакли в моножанре.

Фестиваль SOLO 2022 – это:

2 площадки: Театральный центр СТД РФ «На Страстном» и Боярские палаты СТД РФ;

9 спектаклей за 10 дней;

9 городов – Сухум, Москва, Санкт-Петербург, Лесосибирск, Петропавловск-Камчатский, Тюмень, Вологда, Владимир, Нижневартовск и Великие Луки;

12 государственных театров, 5 независимых проектов, 1 коллаборация и 1 спектакль, созданный при поддержке Камчатского отделения СТД РФ;

Спектакли по признанной классике (от Шекспира и Томаса Манна до Гоголя и Достоевского), по современным текстам, в том числе, написанным исполнителями, а также постановка по «Капиталу» Карла Маркса;

Традиционные встречи зрителей с актером и режиссером и обсуждения после каждого спектакля.

Более подробную информацию о фестивале SOLO можно найти на сайте Театрального центра СТД РФ «На Страстном».

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